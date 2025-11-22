RIJEKA - HAJDUK 5:0

Oglasio se Hajduk nakon najtežeg poraza ikad; evo što je objavio

A.H.

22.11.2025 u 23:38

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Rijeka je na Rujevici priredila pravu nogometnu rapsodiju i s uvjerljivih 5:0 svladala Hajduk u Jadranskom derbiju, ostvarivši pritom najvišu pobjedu protiv Splićana u svojoj povijesti.

Za Hajduk je ovo ujedno i najteži poraz u SuperSport HNL-u. Do ove utakmice to je bio poraz 1:5 od Varteksa na Poljudu, u kolovozu 2001. Varaždinci su tada, predvođeni raspoloženim Miljenkom Mumlekom koji je zabio hat-trick, otišli s Poljuda s najslađim uspomenama.

Nakon današnjeg debakla Hajduk je na društvenim mrežama objavio tri fotografije s utakmice uz kratku, ali jasnu poruku: ‘Nema riječi koje mogu izbrisati večerašnji poraz.’

Rijeka - Hajduk 5:0 (sažetak, 14. kolo SHNL-a) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RIJEKA - HAJDUK 5:0

RIJEKA - HAJDUK 5:0

Oglasio se Hajduk nakon najtežeg poraza ikad; evo što je objavio
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Andrijašević za tportal analizirao Jadranski derbi: 'Livaja? Uvjeren sam da...'
ikona hajduka samo za tportal

ikona hajduka samo za tportal

'Ne mogu shvatiti jednu stvar. Garcia? Najbolje bi mu bilo da razgovara s bakom na placu'

najpopularnije

Još vijesti