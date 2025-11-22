Oglasio se Hajduk nakon najtežeg poraza ikad; evo što je objavio

Za Hajduk je ovo ujedno i najteži poraz u SuperSport HNL-u. Do ove utakmice to je bio poraz 1:5 od Varteksa na Poljudu, u kolovozu 2001. Varaždinci su tada, predvođeni raspoloženim Miljenkom Mumlekom koji je zabio hat-trick, otišli s Poljuda s najslađim uspomenama.

Nakon današnjeg debakla Hajduk je na društvenim mrežama objavio tri fotografije s utakmice uz kratku, ali jasnu poruku: ‘Nema riječi koje mogu izbrisati večerašnji poraz.’