Testirali smo Epomaker Carbon 60: Perolaka tipkovnica za digitalne nomade

Carbon 60 je diskretna tipkovnica sa 60 postotnim layoutom prepoznatljivom po izostanku funkcijskih tipki koja, zavisno o konfiguraciji, dolazi s taktilnim ili linearnim prekidačima niskog profila. Njezina glavna karakteristika - kućište od ugljikovih vlakana - pored toga što izgleda dosta dobro, snižava težinu tipkovnice, što je čini ekstra prenosivom (ako je to vaš đir). Estetiku nadopunjuju plavi naglasci na nekolicini tipki , kao i platnena traka na lijevoj strani koja podsjeća na estetiku koju je uspostavio Wooting.

Smeđi prekidači niskog profila koji su došli sa testnom jedinicom pružaju ugodnu razinu otpora, no zbog kratkog hoda ne nude isti osjećaj tipkanja kao na klasičnoj mehaničkoj tipkovnici. S druge strane, riječ je o iskustvu koje je neusporedivo bolje od rudimentalnog rada s laptopima te vidim kako bi ova tipkovnica, zbog veličine i prenosivosti mogla pronaći ciljanu publiku kod onih koji žele kratki hod laptop tipkovnice i taktilni luksuz mehaničkog prekidača.

Tim rečeno, Carbon 60 radi jako dobro u uredskom poslu i videoigrama, pružajući ugodnu ergonomiju, pogotovo u dobrodošloj kombinaciji sa podlogom za zapešća.

Što se softvera tiče, tipkovnica je u cijelosti kompatibilna sa web driverom VIA, što znači da hrpu funkcija možete bez problema podesiti unutar vašeg preglednika. Sve što trebate napraviti je skinuti JSON datoteku sa Epomakerove web stranice, učitati ju u VIA sučelje i igrati se s postavkama od jutra do sutra.

Tipkovnica također ima hot-swap opciju, što znači da možete mijenjati prekidače ako vam se oni koje ste kupili nisu svidjeli.