Epomaker TH85 na testu: Raskošno osvjetljenje i vrhunski osjećaj tipkanja

Uglavnom, Epomakerov TH85 sve ovo trpa u plastično i blago nagnuto kućište kakvo sam nalazio u više-manje svim modularnim mehaničkim tipkovnicama. Ono po čemu se razlikuje mrežasti je uzorak oko bočnih strana i pozadine koji u sebi skriva RGB traku koju je, kao i cijelu tipkovnicu, moguće modificirati putem VIA softvera. No, kao što se da naslutiti iz naslova članka, tu priča ne prestaje.

Također bi naglasio da je riječ o skoro potpuno plastičnoj periferiji, no s obzirom na sve što nudi i po kojoj ga cijeni Epomaker prodaje, dizajnerska odluka je do određene mjere opravdana. Moj model tipkovnice došao je sa trobojnim PBT kapicama koje kombiniraju plavu, crnu i blago prljavo bijelu, no za one koji žele bolji raspon opcija za modificiranje, postoji i potpuno crna varijanta koja otvara vrata brojnim estetskim vratolomijama.