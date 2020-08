Teslin softver za automatsku vožnju 'čita' prometne znakove i po potrebi usporava

Pored mogućnosti čitanja prometnih zbakova, najnoviji softver za Teslina vozila također će signalizirati vozaču ako zanemari upaljeno zeleno svjetlo

Tesla je izbacila najnoviju softversku nadogradnju unaprijeđuje značajku automatske vožnje. Automobili iz Telse će nakon instalacije moći 'pročitati' znakove sa ograničenjem brzine, odnosno - nakon što prepozna znak, računalo će vozaču signalizirati svaki put kada tu brzinu prekorači, prenosi The Verge .

Podsjetimo, Tesla je u travnju izbacila softversku nadogradnju u beta verziji koja novijim modelima omogućava prepoznavanje prometnih znakova i semafora. 'Kontrola putem semafora i znakova za zaustavljanje' dodana je u 'stopostotnoj automatskoj vožnji' Autopilota. Prepoznavanje zahtjeva vozačku intervenciju za nastavak vožnje - putem prekidača za automatsku vožnju ili dvostrukog kratkog pritiska na papučicu gasa.

Musk je prije dvije godine ponosno objavio da će njegove Tesle 'uskoro moći voziti od garaže na poslu do kuće bez ikakve intervencije vozača', no čini se da kompanija do tog stadija razvoja još nije došla. Vozila iz Tesle traže ljudsku interakciju i vozača za volanom. Paket za 'potpunu automatsku vožnju' u Tesli, podsjećamo, košta 7000 dolara i kupcu pruža pristup poboljšanjima vožnje poput automatskog prepoznavanja znakova i inteligentnog praćenja dozvoljene maksimalne brzine.