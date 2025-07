Samsung danas predstavlja mobilne novitete, pratite sve uživo

Također očekujemo nekoliko novih satova i možda novi par slušalica, no nekako nam se čini da će središnji fokus biti na novom Galaxy Watchu 8. Također bi nas dosta veselilo da dobijemo i novu verziju Galaxy Ringa koja bi bila dostupna globalno, no to su uglavnom pjesme i snovi.

Što god Samsung predstavio danas u 16, jedna stvar je sigurna - sve ćete moći pratiti uživo. Prijenos prezentacije odvijat će se prije svega putem službene Samsungove web stranice, a moći ćete ga gledati i putem YouTubea.