Rizična misija: NASA spašava teleskop kojem prijeti pad na Zemlju

Letjelica tvrtke Katalyst Space Technologies lansirana je pomoću rakete Pegasus, ispuštene iz posebno prilagođenog zrakoplova iznad Tihog oceana, a očekuje se da će za približno mjesec dana stići do teleskopa Swift. Tamo će ga uhvatiti pomoću tri robotska kraka te nakon toga podići u višu, sigurnu orbitu.

Prošlog petka uspješno je lansirana letjelica Link te bi mogla spasiti svemirski teleskop Swift od nekontroliranog ulaska u atmosferu.

Swift je lansiran 2004. godine, a cilj mu je promatrati izboje gama-zraka i druge snažne kozmičke eksplozije, no posljednjih godina njegova se orbita zbog pojačane solarne aktivnosti smanjuje brže od očekivanog. Povećana Sunčeva aktivnost zagrijava i širi gornje slojeve Zemljine atmosfere, stvarajući veći otpor koji postupno usporava satelite i svemirske letjelice u niskoj orbiti te ih približava Zemlji. To, dakle, usporava teleskop dok kruži oko Zemlje, snižavajući njegovu visinu. Kada je lansiran 2004. godine, on se nalazio u orbiti na 600 kilometara, a sada se spustio na oko 360 kilometara i pritom se veći dio tog pada dogodio u posljednje dvije godine.

NASA je za ovu misiju izdvojila 30 milijuna dolara, nadajući se da će Swiftu produljiti operativni vijek. Ako sve prođe prema planu, Link će postupno podići teleskop za oko 240 kilometara, odnosno vratiti ga na približnu visinu na kojoj je započeo svoju znanstvenu misiju.

Znanstvenici očekuju da bi on već u rujnu mogao ponovno nastaviti promatrati nebo u potrazi za izbojima gama-zraka i eksplozijama zvijezda. Kako bi se sačuvalo što više preostalog orbitalnog vremena, promatranja teleskopom privremeno su obustavljena tijekom trajanja misije spašavanja, a bez ove intervencije Swift bi, prema procjenama NASA-e, mogao ući u Zemljinu atmosferu i izgorjeti već u listopadu ove godine.

Glavni izvršni direktor Katalyst Space Technologiesa Ghonhee Lee prije lansiranja je izjavio da je riječ o misiji visokog rizika, uz naglasak da bi najveći rizik bio ne napraviti ništa.

Uspjeh misije mogao bi poslužiti kao model za buduće spašavanje drugih svemirskih teleskopa. Kao jedan od mogućih kandidata spominje se Hubble, čija se orbita također postupno smanjuje zbog povećanog atmosferskog otpora povezanog s pojačanom Sunčevom aktivnošću.