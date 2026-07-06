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Biste li izdržali? NASA traži ljude za godinu dana života 'na Marsu i Mjesecu'

Damir Rukavina

06.07.2026 u 09:00

Simulacija
Simulacija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA
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Misija obuhvaća dvanaest mjeseci simuliranih okružja, uključujući postaje na Mjesecu i Marsu, uključujući vozila i simulacije svemirskih šetnji

Američka svemirska agencija otvorila je prijave za novu istraživačku misiju Moon and Mars Exploration Analog u kojoj će četvero sudionika tijekom godine dana živjeti i raditi u izoliranom okruženju koje simulira putovanje prema Mjesecu i Marsu te boravak na njihovoj površini.

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Misija bi trebala započeti najranije u kolovozu 2027. godine i to u NASA-inu Svemirskom centru Johnson u Houstonu. Sudionici će tijekom 12 mjeseci boraviti u zatvorenim staništima koja oponašaju uvjete dugotrajnih svemirskih misija, uključujući ograničene resurse, izolaciju od vanjskog svijeta i simulirane svemirske šetnje. Program uključuje i dodatna dva mjeseca pripreme te prikupljanja podataka prije i nakon same misije.

Riječ je o prvoj NASA-inoj zemaljskoj simulaciji koja objedinjuje elemente dosadašnjih programa HERA (Human Exploration Research Analog) i CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). Istraživači će moći pratiti kako se posada prilagođava različitim fazama dugotrajne svemirske misije - od putovanja prema odredištu do života i rada na površini drugog nebeskog tijela.

Prvi dio misije odvijat će se u dvokatnom modulu preuzetom iz programa HERA, koji simulira svemirsku letjelicu tijekom višemjesečnog putovanja. Objekt uključuje radni prostor, zajednički dnevni boravak, kabine za spavanje i prostor za osobnu higijenu.

Nakon toga će posada prijeći u 3D printano površinsko stanište koje se trenutačno koristi u programu CHAPEA. Ono sadrži privatne kabine, zajednički radni prostor, prostor za rekreaciju, prostoriju za uzgoj biljaka, medicinsku sobu, kuhinju, zračnu komoru, dvije kupaonice te poligon s pijeskom za simulaciju aktivnosti na površini Mjeseca ili Marsa.

Sudionicima će na raspolaganju biti i posebno vozilo koje simulira odlazak na udaljenije lokacije za istraživanje. Ono uključuje mjesta za dva vozača, dva ležaja, kemijski toalet i prostor za pohranu uzoraka.

NASA navodi da će prikupljeni podaci pomoći u procjeni tehnologija, procedura i sustava koji bi u budućnosti tijekom dugotrajnih misija u dubokom svemiru trebali osigurati zdravlje i učinkovitost astronauta. Rezultati će se koristiti u okviru programa Human Research Program, ali i pri planiranju buduće trajne prisutnosti ljudi na Mjesecu te misija programa Artemis.

12 mjeseci 'u svemiru'

Prijaviti se mogu isključivo državljani SAD-a ili osobe sa statusom stalnog boravka (green card). Kandidati moraju imati između 30 i 55 godina, ne biti viši od 188 centimetara, odlično poznavati engleski jezik te biti spremni provesti oko 14 mjeseci u programu, uključujući pripreme i završna testiranja.

Uz zdravstvene i psihološke provjere, od kandidata se očekuju tehničke kompetencije te obrazovanje usporedivo s uvjetima za odabir astronauta. Potrebna je najmanje diploma prvostupnika iz područja inženjerstva, biologije, prirodnih znanosti ili matematike, dok se poslijediplomsko obrazovanje i određeno vojno iskustvo mogu priznati kao zamjena za dio traženog radnog iskustva.

NASA također navodi da kandidati ne smiju imati prehrambena ograničenja, povijest mjesečarenja niti koristiti lijekove za spavanje. Sudjelovanje u istraživanju bit će financijski kompenzirano, a prijave su otvorene bez unaprijed određenog završnog roka, piše NASA.

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