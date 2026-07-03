AI 'dr. Trump' objavio video u kojem liječi poznate od 'sindroma Trumpova poremećaja'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno podiže prašinu AI generiranim videima. Ovaj put pojavio se u ulozi liječnika
U videu objavljenom na njegovom profilu na mreži Truth Social, Trump se pojavljuje u liječničkoj kuti i tvrdi da je izliječio neke od svojih najpoznatijih kritičara iz svijeta slavnih od 'izmišljenog sindroma Trumpovog poremećaja'.
U videu se tako prikazuju Whoopi Goldberg, Edward Norton, Julia Roberts, ali i Robert De Niro te Rosie O'Donnell. Deepfake verzije slavnih osoba 'žale' zbog svoje nesnošljivosti prema predsjedniku.
AI generirani 'dr. Trump' pak govori kako nije bio siguran može li im pomoći, nakon čega predstavlja svoj 'plan liječenja' prema kojem im savjetuje da 'isključe lažne vijesti, da se mole', a ako osjete tjeskobu da popiju - dijetnu Coca-Colu.
Već je stigao odgovor
Od svih prozvanih u videu, najbrža u odgovoru bila je glumica Rosie O'Donnell koja je među najglasnijim kritičarima Trumpa. Ponudila je vlastitu dijagnozu za Trumpa.
'On je teško bolestan i stanje mu se pogoršava iz dana u dan. Upravo zato i postoji 25. amandman. Treba ga smijeniti, pokrenuti opoziv i osuditi', poručila je u izjavi.
S druge strane, u Bijeloj kući ne vide ništa sporno u takvim AI videima u kojima se predsjednik obračunava s kritičarima.
Glasnogovornik Bijele kuće, Davis Ingle, izjavio je kako je to Trumpovo pravo.
'Sindrom Trumpovog poremećaja je iscrpljujuća bolest koja je nažalost izjela mozgove mnogih ljudi', rekao je Ingle.
Za sad nema komentara ostalih prozvanih glumaca.
Trumpova praksa AI videa
Ovo nije prvi (a vjerojatno ni posljednji) put da se Trump na društvenim mrežama, koristi AI videima za obračun sa svojim kritičarima. Ili pak da hvali i idealizira svoje poteze.
Ranije je podijelio sliku koja ga prikazuje kao Isusa koji liječi bolesne, što je našilo na brojne kritike i negativne reakcije.
Usred spora s papom Lavom XIV. objavljena je AI generirana slika Trumpa kao pape, a nedavno je objavio i video u kojem bivšeg predsjednika Baracka Obamu i njegovu suprugu Michelle prikazuje kao majmune. Iako je video ubrzo obrisan, Trump se nije ispričao zbog njegove objave.