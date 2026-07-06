Razotkrivena jeziva mreža: Godinama su drogirali i silovali žene pa snimke dijelili na Telegramu

Njoj najteži trenutak bio je kada su joj policajci pokazali fotografije na kojima gola spava u krevetu. Snimljene su bez njezina znanja, a ona se tog trenutka uopće nije sjećala. 'Kada sam to vidjela, ostala sam bez riječi. Nisam mogla disati. Na tim fotografijama izgledala sam kao plijen', ispričala je 27-godišnjakinja za Guardian.

Ivy, kineska studentica koja je živjela u Njemačkoj, isprva je pomislila da je poziv policije prijevara. No ubrzo je doznala da istražitelji vode postupak protiv njezina bivšeg partnera , u sudskim dokumentima označenog kao Tong Z. , zbog seksualnog zlostavljanja i tajnog snimanja žena.

Snimao žene dok su spavale, tuširale se ili se presvlačile

Prema presudi njemačkog suda, danas 26-godišnji Tong Z. između 2019. i 2024. godine seksualno je zlostavljao 11 žena. Potajno ih je fotografirao i snimao dok su spavale, tuširale se ili se presvlačile u stanovima u Njemačkoj, ali i tijekom putovanja u Poljsku, Dansku i Kinu.

U jednom je slučaju rezervnim ključem ušao u stan susjede u Berlinu i u njezinoj kupaonici postavio skrivenu kameru.

Godine 2024. drogirao je ženu s lakšim tjelesnim i mentalnim poteškoćama, silovao je i cijeli taj čin snimio kamerom. Žrtva je za zločin doznala tek nakon što ju je policija obavijestila o tome. Berlinski sud prošle ga je godine osudio na pet godina i devet mjeseci zatvora zbog teškog silovanja, nanošenja opasnih tjelesnih ozljeda i povrede privatnosti.

Grupa na Telegramu u kojoj su slavili silovanja

Istraga je pokazala da Tong Z. nije djelovao sam. Sud je naime utvrdio da je bio član grupe nazvane 'German Driving School' na Telegramu, koja je okupljala osam muškaraca, od kojih su sedmorica kineski državljani.

Članovi su koristili šifrirane izraze da bi prikrili razgovore o zločinima. Droge i sedative nazivali su 'gorivom', a žene koje su planirali napasti 'automobilima'. Nakon počinjenih zločina razmjenjivali su videosnimke seksualnih napada i čestitali jedni drugima.

Dosad su osuđena trojica članova skupine.

Administrator grupe, 44-godišnji informatički inženjer Dapeng Z., osuđen je na 14 godina zatvora zbog teškog silovanja i pokušaja ubojstva. Još jedan član, 28-godišnji kineski student Zhongyi J., dobio je više od 11 godina zatvora zbog sličnih kaznenih djela.

Sud je utvrdio da su žrtvama svjesno davali količine sedativa koje su mogle biti smrtonosne. Na Telegramu se Tong Z. predstavljao pod nadimkom 'God by day, devil by night' (Bog danju, vrag noću), a s administratorom grupe razmijenio je više od 2000 poruka u manje od godinu dana. U porukama je objašnjavao kako snimati seksualne napade te tvrdio da planira pričekati godinu ili dvije prije nego što počne snimkama ucjenjivati svoje žrtve.

Jedna od poruka otkrila je i njegovu brutalnost. Tvrdio je da je jednu ženu ucijenio videosnimkom i prisilio je na spolni odnos te napisao da ga je njezin plač 'uzbudio'.

Prilikom pretrage njegova stana policija je pronašla kondome, žensko donje rublje, šprice, sedative te tvrde diskove s više od dva terabajta videosnimki, a za svaku žrtvu imao je zasebnu mapu. Sud je zaključio da su njegova djela bila motivirana 'dehumanizirajućom mizoginijom'.

Stručnjaci: Problem nije ograničen na jednu zemlju

Slučaj je izazvao šok među kineskom dijasporom jer je većina žrtava također bila kineskog podrijetla i živjela u Europi. No Juliane Kloess, stručnjakinja za forenzičku kliničku psihologiju sa Sveučilišta u Glasgowu, upozorava da ovakve internetske zajednice nisu specifične za jednu nacionalnost.

Prema njezinim riječima, anonimnost interneta olakšava stvaranje zatvorenih zajednica u kojima pojedinci normaliziraju seksualno nasilje i međusobno se potiču na sve teža kaznena djela, a osjećaj pripadnosti samo učvršćuje takvo ponašanje.

U izjavi sudu Tong Z. je priznao sva kaznena djela i rekao da osjeća 'golemu sramotu'. Tvrdio je da je zbog društvene izolacije sve više vremena provodio pred računalom te da je postupno izgubio osjećaj za posljedice svojih postupaka.

Za Ivy posljedice traju i danas. Nakon što je doznala što joj je učinio bivši partner, razvila je simptome depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja te je potražila psihijatrijsku pomoć. 'Još uvijek ga želim pitati samo jedno – zašto je to učinio?' rekla je.