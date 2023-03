Sve više država zabranjuje TikTok, što to znači za nas?

Nije posve jasno zašto prijetnja državnim službenicima ne vrijedi i za građane koji se bave potencijalno osjetljivim profesijama, poput novinara, pravnika, liječnika i tome slično

Na potpunu zabranu odlučili su se u Indiji, gdje je ona na snazi od 2020. godine, i Afganistanu, gdje vladajući talibani smatraju kako vodi mladež u krivom smjeru.

Pakistan, Jordan, Indonezija i Bangladeš su blokirali TikTok zbog nedoličnog sadržaja, a Douyin - njegova sestrinska aplikacija u Kini - ograničeno je dostupna djeci mlađoj od 14 godina.

Djelomično ili potpuno je zabranjena za korištenje na službenim uređajima državnih službenika u Belgiji, Danskoj, Latviji i Nizozemskoj.

Nije posve jasno zašto prijetnja državnim službenicima ne vrijedi i za građane koji se bave potencijalno osjetljivim profesijama, poput novinara, pravnika, liječnika i tome slično.

Što je, u stvari, sporno oko TikToka?

Problem je u tome što je ByteDance, tvrtka u čijem je TikTok vlasništvu, u Kini, gdje bi mogla biti izložena pritisku vlasti kako bi predala podatke o svojim korisnicima, koji bi potom mogli biti korišteni za svrhe koje nemaju izravne veze s oglašavanjem i ostvarivanjem prihoda općenito.

Među podacima kojima TikTok može pristupiti su kontakti, geolokacija, kalendar korisnika, druge pokrenute aplikacije, mreže Wi-Fija, pa čak i serijski broj kartice SIM.

Strahovanja su utemeljena između ostalog, na kineskom zakonu iz 2017. godine prema kojem sve organizacije i pojedinci moraju podržati, pomoći i surađivati s nacionalnim obavještajnim djelovanjima.

U TikToku tvrde kako nisu primili takav zahtjev od kineskih vlasti. Ako bi ga zaprimili, ističu kako bi ga odbili.

Navode također kako su podaci TikTokovih korisnika izvan Kine smješteni su na web poslužiteljima u Singapuru i Sjedinjenim Državama.

Predložili su pohranu podataka korisnika u Europskoj uniji i SAD-u serverima vanjskih dobavljača u Irskoj, Norveškoj i SAD-u.

Ustupci nisu bili dovoljni

To nije bilo dovoljno kako bi se primirila kritičare, koji također upozoravaju kako bi kineske vlasti mogle manipulirati algoritmom za preporuke na TikToku, temeljem kojeg sadržaj biva prikazan na feedu For You.

TikTok je također u svoju politiku zaštite privatnosti unio dodatak namijenjen korisnicima u Europi, kojim je pojašnjeno kako njihovim podacima doista moguće pristupiti u Kini, pod određenim okolnostima.

Sve što su u TikToku dosad napravili američkim vlastima nije bilo dovoljno, pa su zatražile da ByteDance proda svoj udio u TikToku, u suprotnom će biti u potpunosti zabranjeni na tržištu gdje imaju više od sto milijuna korisnika.

Trenutno udio od 60 posto TikToka trenutno drže privatni investitori (među kojima je američka tvrtka KKR), 20 posto zaposlenici, a 20 posto osnivači Zhang Yiming i Liang Rubo.

Potvrda za američku skepsu stigla je u vidu BuzzFeedove istrage, koja je pokazala kako su kineski inženjeri imali pristup podacima američkih korisnika pohranjenima u SAD-u.

TikTok je također priznao kako su njegovi zaposlenici koristili aplikaciju za špijuniranje novinara, piše Guardian.