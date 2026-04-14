Putnici sve češće koriste AI, a sada tehnologija preuzima i samu organizaciju puta

Statistike pokazuju da sve više ljudi koristi AI za planiranje putovanja, a neke kompanije to su odlučile iskoristiti i ponuditi svoja specijalizirana rješenja
Putovanja i godišnji odmori, često praćeni stresom oko planiranja ruta, presjedanja i nepredviđenih situacija, mogli bi se drastično promijeniti zahvaljujući, pogodili ste, umjetnoj inteligenciji. Platforme Rom2Rio i Omio najavile su integraciju s ChatGPT-jem, čime će korisnicima omogućiti planiranje cijelog putovanja nakon jednog upita.
Umjesto pretraživanja više stranica i kombiniranja vlakova, autobusa, letova i trajekata, korisnici će moći postaviti jednostavno pitanje poput 'Koja je najbrža i najjeftinija ruta od Rima do Firence u subotu?' i dobiti objedinjeni odgovor s konkretnim opcijama. Sustav koristi stvarne podatke povezane API-jem, što znači da se informacije ne generiraju proizvoljno, već dolaze iz postojećih prijevoznih sustava i rasporeda.
Prema podacima platforme Rome2Rio, već sada svaki treći putnik koristi umjetnu inteligenciju pri planiranju putovanja, često i prije nego što odluči o destinaciji. Nova generacija alata ide korak dalje jer osim planiranja može i aktivno pratiti putovanje. Primjerice, ako dođe do poremećaja na nekoj liniji, sustav može upozoriti korisnika i ponuditi mu alternativne rute u stvarnom vremenu.
Unatoč prednostima, postoje i zabrinutosti. Budući da se AI sustavi često oslanjaju na popularne podatke, postoji rizik da će usmjeravati turiste prema već prenapučenim destinacijama. Time bi se mogao pojačati problem prekomjernog turizma u gradovima koji su već pod pritiskom velikog broja posjetitelja.
S druge strane, zagovornici tehnologije tvrde da AI može imati i suprotan učinak te da bi korisnici mogli otkriti manje poznate destinacije i alternativne rute. Umjesto fokusiranja isključivo na velike gradove, sustav može predložiti povezane lokacije dostupne kratkim putovanjima, čime bi se broj turista ravnomjernije rasporedio.
Ključna promjena koju donosi ovakav pristup jest prelazak s klasičnog pretraživanja na razgovor s tehnologijom. Za razliku od tražilica koje nude statične rezultate, konverzacijski AI potiče dodatna pitanja i dublje istraživanje opcija, čime planiranje postaje fleksibilnije i potencijalno personaliziranije, piše Euronews.