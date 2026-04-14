Putnici sve češće koriste AI, a sada tehnologija preuzima i samu organizaciju puta

Statistike pokazuju da sve više ljudi koristi AI za planiranje putovanja, a neke kompanije to su odlučile iskoristiti i ponuditi svoja specijalizirana rješenja

Putovanja i godišnji odmori, često praćeni stresom oko planiranja ruta, presjedanja i nepredviđenih situacija, mogli bi se drastično promijeniti zahvaljujući, pogodili ste, umjetnoj inteligenciji. Platforme Rom2Rio i Omio najavile su integraciju s ChatGPT-jem, čime će korisnicima omogućiti planiranje cijelog putovanja nakon jednog upita.

Umjesto pretraživanja više stranica i kombiniranja vlakova, autobusa, letova i trajekata, korisnici će moći postaviti jednostavno pitanje poput 'Koja je najbrža i najjeftinija ruta od Rima do Firence u subotu?' i dobiti objedinjeni odgovor s konkretnim opcijama. Sustav koristi stvarne podatke povezane API-jem, što znači da se informacije ne generiraju proizvoljno, već dolaze iz postojećih prijevoznih sustava i rasporeda. Prema podacima platforme Rome2Rio, već sada svaki treći putnik koristi umjetnu inteligenciju pri planiranju putovanja, često i prije nego što odluči o destinaciji. Nova generacija alata ide korak dalje jer osim planiranja može i aktivno pratiti putovanje. Primjerice, ako dođe do poremećaja na nekoj liniji, sustav može upozoriti korisnika i ponuditi mu alternativne rute u stvarnom vremenu.