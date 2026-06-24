Suosnivač Wikipedije dobio zabranu uređivanja članaka

Larry Sanger tvrdi kako je tek pokušao unijeti više gledišta u enciklopediju, posebno perspektive za koje tvrdi kako su potisnute onim što on vidi kao ljevičarsku pristranost Wikipedije
Nakon godina kritika i pritužbi na smjer stranice Larry Sanger - jedan od suosnivača Wikipedije - dobio je zabranu uređivanja članaka.
Sangeru su na neodređeno vrijeme uskraćene ovlasti uređivanja na Wikipediji nakon što su ga urednici dobrovoljci optužili kako je prekršio pravila stranice pokušavajući navesti svoje sljedbenike online na utjecanje na internu raspravu na platformi.
Na stranici na Wikipediji koja prikazuje Sangerove doprinose navedeno je kako je on trenutačno blokiran, s istekom postavljenim na neodređeno vrijeme.
Ta stranica povezuje na raspravu o tome je li Sanger počinio ono što je poznato kao off-wiki canvassing, što se općenito odnosi na pokušaj uvlačenja ljudi izvan Wikipedije u internu raspravu kako bi utjecali na njezin ishod.
Stranica uključuje bilješku u kojoj je navedeno kako je postojao jasan konsenzus o blokadi Sangera zbog toga što 'nije ovdje kako bi konstruktivno izgradio enciklopediju', a i problematično je to što njegovi postupci predstavljaju pozive na izlazak.
Sporni Wikiprojekt
Rasprava se usredotočila na Sangerove napore za službenim priznavanjem njegovog Wikiprojekta o intelektualnoj raznolikosti.
WikiProjekti su grupe urednika dragovoljaca koji zajedno rade na određenim temama ili pitanjima na Wikipediji.
Skupina koju je Sanger predložio navodno je imala za cilj unijeti više gledišta u enciklopediju, posebno perspektive za koje tvrdi kako su potisnute onim što on vidi kao ljevičarsku pristranost Wikipedije.
Zabranu je, čini se, potaknula objava na društvenoj mreži X.
I sam Sanger je, izgleda, svjestan kako hoda po tankom ledu.
Kada ga je korisnik na X-u upitao mogu li se pridružiti njegovom pokretu, odgovorio je: 'Recimo samo da bi me, ako na to pitanje odgovorim na ovaj ili onaj način, mame s igrališta koje vladaju Wikipedijom mogle blokirati.'
'Anarhija kojom vlada rulja'
Rasprave o potencijalnim zabranama korisnika obično bi trebale ostati otvorene 72 sata, ali Sanger je nakratko blokiran prije tog roka, vraćen do isteka prvobitnog roka, pa zatim ponovno blokiran
Iz Zaklade Wikimedia su poručili kako WIkipedijom upravljaju njeni urednici te kako Zaklada ne donosi uredničke ili sadržajne odluke na Wikipediji.
Sanger se javno usprotivio blokadi. Kritizirao je proces koji je doveo do zabrane, nazivajući ga farsom i optužujući administratore Wikipedije kako nisu pružili službene optužbe, pravilan postupak ili neutralnu presudu.
'Wikipedia je više nego ikad postala anarhija kojom vlada rulja. Sada me ta ista rulja blokirala jer sam pokušao dovesti intelektualno raznoliku grupu mislilaca i urednika na stranicu. Pretplata na njihov groupthink sada je službeni uvjet za članstvo s dobrom reputacijom. Nešto se mora promijeniti, i to odmah', ustvrdio je Sanger, a prenosi Gizmodo.
Ovo nije Sangerov prvi sukob s Wikipedijom. Napustio je poziciju u enciklopediji online 2002. godine i od tada je pokušao pokrenuti nekoliko konkurentskih projekata.
Sanger, dugogodišnji kritičar Wikipedije s desnice, ranije je rekao kako je Wikipedija postala previše globalistička, akademska, sekularna i progresivna.
Prošle godine je na X-u objavio 'Devet teza o Wikipediji', popis prijedloga za koje je rekao da će poboljšati stranicu, uključujući ukidanje donošenja odluka konsenzusom, dopuštanje konkurentskih članaka i dopuštanje javnosti ocjenjivanje članaka.
Elon Musk, koji je kasnije pokrenuo svoju konkurentsku Wikipediju, Grokipediju, smatrao je te prijedloge dobrima.