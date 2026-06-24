Suosnivač Wikipedije dobio zabranu uređivanja članaka

Sangeru su na neodređeno vrijeme uskraćene ovlasti uređivanja na Wikipediji nakon što su ga urednici dobrovoljci optužili kako je prekršio pravila stranice pokušavajući navesti svoje sljedbenike online na utjecanje na internu raspravu na platformi.

Nakon godina kritika i pritužbi na smjer stranice Larry Sanger - jedan od suosnivača Wikipedije - dobio je zabranu uređivanja članaka.

Na stranici na Wikipediji koja prikazuje Sangerove doprinose navedeno je kako je on trenutačno blokiran, s istekom postavljenim na neodređeno vrijeme.

Ta stranica povezuje na raspravu o tome je li Sanger počinio ono što je poznato kao off-wiki canvassing, što se općenito odnosi na pokušaj uvlačenja ljudi izvan Wikipedije u internu raspravu kako bi utjecali na njezin ishod.

Stranica uključuje bilješku u kojoj je navedeno kako je postojao jasan konsenzus o blokadi Sangera zbog toga što 'nije ovdje kako bi konstruktivno izgradio enciklopediju', a i problematično je to što njegovi postupci predstavljaju pozive na izlazak.

Sporni Wikiprojekt

Rasprava se usredotočila na Sangerove napore za službenim priznavanjem njegovog Wikiprojekta o intelektualnoj raznolikosti.

WikiProjekti su grupe urednika dragovoljaca koji zajedno rade na određenim temama ili pitanjima na Wikipediji.

Skupina koju je Sanger predložio navodno je imala za cilj unijeti više gledišta u enciklopediju, posebno perspektive za koje tvrdi kako su potisnute onim što on vidi kao ljevičarsku pristranost Wikipedije.

Zabranu je, čini se, potaknula objava na društvenoj mreži X.