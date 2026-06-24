Sve veći otpor širenju podatkovnih centara: Građani strahuju od skuplje energije i toplijih gradova

Skupina gradova C40 broji danas više od 1.700 podatkovnih centara , a njihov broj raste i dalje, iz mjeseca u mjesec, upozorili su u priopćenju čelnici 41 grada "sa šest kontinenata, koji predstavljaju više od 90 milijuna ljudi".

Razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju pojačava pak pritisak na elektroenergetske mreže i vodne resurse, a građani strahuju i od viših temperatura u urbanim sredinama pa su projekti u brojnim zemljama izazvali prosvjede.

Ulagači izdvajaju bilijune dolara u gradnju podatkovnih centara koji bi trebali odgovoriti na val potražnje za računalnom snagom u razdoblju procvata umjetne inteligencije.

Inicijativu su pokrenuli gradovi poput Barcelone, Johannesburga, Londona, Miamija, Rio de Janeira, Phoenixa i Melbournea, ističe se u priopćenju.

Cilj je inicijative utvrditi jedinstvene standarde koji bi osigurali korištenje čišćih izvora energije, učinkovitije upravljanje resursima i bolje uklapanje podatkovnih centara u gradsko planiranje.

Gradonačelnici Phoenixa i Melbournea istaknuli su da se standardi neće primjenjivati u svim sredinama jednako, već će se prilagođavati lokalnim uvjetima, i služit će kao okvir pri izdavanju dozvola, donošenju prostornih planova te pregovorima s kompanijama i državnim tijelima.

Tempo gradnje podatkovnih centara iznimno je brz i uvelike nadmašuje prilagodbu postojećih sustava, upozorio je gradonačelnik Melbournea Nicholas Reece.

"Podatkovni centri najveći su izazov za elektroenergetsku mrežu još od pojave klimatizacije 1950-ih", rekao je Reece, napominjući da se klimatizacija širila desetljećima.

U Melbourneu već posluje oko 50 velikih podatkovnih centara, koji bi do 2030. trebali trošiti oko deset posto ukupne gradske električne energije. Do 2040. taj bi udio u gradu s oko 5,5 milijuna stanovnika mogao dosegnuti 20 posto.

Podatkovni centri mogli bi također godišnje trošiti oko 20 milijardi litara vode, što odgovara približno četiri posto gradske opskrbe pitkom vodom, istaknuo je gradonačelnik Melbournea.

I Phoenix strahuje od naglog razvoja, uz napomenu gradonačelnice Kate Gallego da u gradu i okolici već postoji ili se tek planira izgraditi ukupno 225 podatkovnih centara.

"Svjedočimo potražnji za električnom energijom bez presedana", uz val tužbi zbog buke, upotrebe zemljišta i sigurnosnih rizika koje donosi pohrana struje u baterijama, rekla je Gallego.

Građane brine gradnja infrastrukture u stambenim četvrtima, naglasila je gradonačelnica Phoenixa.

Londonski gradonačelnik Sadiq Khan istaknuo je da će umjetna inteligencija i digitalna infrastruktura igrati važnu ulogu u budućem razvoju gradova, ali građani s pravom očekuju odgovorno upravljanje njihovim širenjem.

Globalni pakt za podatkovne centre u urbanim sredinama potpisali su, među ostalima, i gradonačelnici Atene, Bologne, Kopenhagena, Heidelberga, Milana, Nairobija, Mumbaija, Abidžana, libanonskog Baaklinea, te kolumbijskog Medellina.