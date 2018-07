Usporedili smo sve što znamo o novim smartfonima iz Applea i Samsunga

Premda se o detaljima novih uređaja iz Applea i Samsunga može još samo nagađati, motivi iza njihove proizvodnje su više nego jasni. Popisali smo očekivanja od novih perjanica

Također je sasvim jasno da se Apple dugoročno ne može oslanjati na segment tržišta sa rastrošnom klijentelom. Američka kompanija bi, prema svemu sudeći, ove godine morala izbaciti barem jedan uređaj koji je skrojen za prosječnog kupca višeg cjenovnog segmenta, odnosno osobe koja je spremna svake druge godine investirati oko 5 do 6 tisuća kuna u novi premijski uređaj. Nešto se šuška i o super jeftinim iPhoneima koji liče na iPhone X , no pored par vijesti na tehno portalima koje najavljuju jeftini iPhone X sa super brzim punjačem , glasina o dolasku još jednog budžetnog iPhonea nije stopostotno potvrđena.

Prema trenutno dostupnim informacijama, novi iPhone će izaći u obliku iPhonea 9 ili iPhonea 11 (zavisno kako ga odluče zvati) te će kao i 'sedmica' i 'osmica' nuditi modele s različitim dijagonalama ekrana - 'jeftinijeg' iPhonea X, 'novog' iPhonea sličnog dizajna kao X te njegovu veću verziju koja će navodno imati dijagonalu 6.4 inča. Apsolutno smo uvjereni kako će novi uređaj imati za nijansu brži procesor i izdržljiviju bateriju, dok će vlasnici starijih uređaja moći pronaći utjehu u operativnom sustavu koji, prema čeonim ljudima iz Applea, obećava puno bolje performanse na najširem broju iPhone uređaja.

Službeno predstavljanje novog smartfona iz Applea najavljeno je za rujan.

Rođendanski Mega-Android iz Samsunga

Ako znamo Samsung zbog jedne jedine stvari, onda je to da spadaju među najkonkurentnije proizvođače smartfona na svijetu. Globalno poznati korejski brend do danas je izdao devet generacija premijskih smartfona koji su apsolutno oduševili sve korisnike premijskih uređaja nesklonih zatvorenom Appleovom dizajnu. Iza ovoga se, bez dvojbe, ne nalazi samo odanost brendu, već i vrlo uvažena reputacija kompanije koja pred sobom ove godine ima zbilja velik zadatak. Kao što je iPhone to napravio 2017. sa iPhoneom X, Samsung sličnu tehnološku vratolomiju treba napraviti i sa desetom serijom Galaxyja S.