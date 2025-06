Što se događa s našim digitalnim otiskom kad umremo

Zaštita osobnih podataka

No, sve to djeluje kao neka vrsta igre u usporedbi s problemom zaštite osobnih podataka koje ostavljamo po internetu. Primjerice, u SAD-u zaštita podataka odnosi se samo na osobu koju se može identificirati, pa teoretski sva zaštita prestaje u trenutku kad osoba umre. Najbolji primjer je sveprisutni Google, koji 'sjedi' na pravom zlatnom rudniku osobnih podataka svojih korisnika, bez obzira na obećanja da će svi podaci ostati sigurni.

Jedan od oblika posmrtne zaštite podataka je Googleov Inactive Account Manager, koji prati koristi li još netko određeni račun, i to tako što registrira logiranja, čitanje gmaila, provjere preko Androida... Kad se utvrdi neaktivnost, povjerljivi kontakt može tražiti brisanje podataka, ili da toj osobi sve bude proslijeđeno. No, to treba u postavkama odrediti prije smrti. Ako se to ne napravi na vrijeme, zakoniti sljednici mogu tražiti od Googla zatvaranje računa ili slanje svih podataka s njega. No, nećete moći dobiti login informacije računa kako biste to pokušali sve skupa sami napraviti.

Kod nekih drugih stvari stoje drukčije. Recimo, računi na Microsoftu automatski se zatvaraju nakon dvije godine neaktivnosti. Ako želite preuzeti podatke s pokojnikovog računa, pak, trebat ćete pokrenuti sudski postupak prema Microsoftu. Apple omogućava određivanje nasljednika koji će nakon nečije smrti imati pristupa svim podacima, uz nekoliko sigurnosnih 'prepreka' za prevarante.