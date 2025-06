Meditacija može imati i svoju tamnu stranu

Oni koji se time bave znaju da je mindfulness ili svjesnost vrsta meditacije temeljene na budizmu, pri kojoj se fokusirate na osvješćivanje svega što osjećate i mislite u danom trenutku. Najstariji zapisi o ovoj tehnici sežu u Indiju prije više od 1500 godina, no imaju i neke zanimljive detalje.

Ti radovi pokazuju da se nuspojave mogu pojaviti i kod ljudi bez ranijih mentalnih problema , ali i da za to nije potrebno intenzivno bavljenje meditacijom, dovoljno je biti umjereno 'izložen' da bi mogli nastati dugotrajni simptomi.

Tako je studija iz 2022. na uzorku od 953 ljudi u SAD-u koji redovito meditiraju pokazala da je više od deset posto ispitanika doživjelo neki oblik negativnih posljedica te su one imale značajan utjecaj na njihov svakodnevni život jer su trajale najmanje mjesec dana. Prema drugoj studiji, objavljenoj 2020. nakon 40 godina istraživanja, najčešće nuspojave meditacije svjesnosti su baš spominjane anksioznost i depresija. Za njima slijede simptomi psihoze, odvajanje od stvarnosti i samoga sebe, sve do straha od uništenja.

Posljednjih godina, kako stoji u članku objavljenom na popularnoznanstvenom portalu The Conversation , pojavilo se više studija koje se bave baš ovim problemom i u pravilu pokazuju ono što mnogi koji se bave meditacijom (ili je promiču i potiču) zanemaruju: loše nuspojave nisu uopće tako rijetke.

Na to vas treneri neće upozoriti

Saznanja o svemu tome nisu tako nova, čak i ako ne računate spomenute indijske tekstove. Još je 1976. Arnold Lazarus, ključna figura kognitivno-biheviorističke škole, pisao da meditacija, ako joj se prepustimo bez ograda, može izazvati 'ozbiljne psihijatrijske probleme, poput depresije, iritacije, čak i shizofrenične dekompenzacije'.

Jasno, isto tako postoje dokazi za to da svjesnost može donijeti i koristi i unaprijediti nečiji život. No loših strana treba biti svjestan, a najveći problem je što vas treneri, priručnici, aplikacije, videa... nikad neće upozoriti da može biti negativnih nuspojava. Samo u SAD-u riječ je o tržištu vrijednom više od dvije milijarde dolara, pa je takav pristup možda i očekivan. Svaka čast duhovnosti, ali kapitalizam je kapitalizam. Zato je i skovan termin McMindfulness. S druge strane, rado se ističu sve pozitivne - stvarne ili pretpostavljene - strane meditacije, a često joj se pripisuju skoro religiozne osobine doprinosa cijeloj zajednici, sve do mira i suradnje u svijetu.

Dosad najveće istraživanje meditacije svjesnosti završeno je 2022., koštalo je punih osam milijuna dolara i uključivalo je osam tisuća djece dobi od 11 do 14 godina iz 84 britanske škole. Rezultati su pokazali da svjesnost ničim nije unaprijedila mentalnu sliku djece u usporedbi s kontrolnom grupom, a kod nekih koji su imali naznake mentalnih teškoća čak je izazvala buđenje problema.