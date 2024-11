Što s digitalnim računima i lozinkama nakon smrti? Evo kako se pobrinuti za to

Evo kako možete omogućiti pristup zapisima o svom digitalnom životu za one koji će ostati iza vas.

Za iPhone otvorite postavke, kucnite Sign-in & Security i zatim Legacy Contact. Možete imenovati jednu ili više osoba, koje za pristup ne će trebati Appleov ID ili uređaj. Morat ćete podijeliti pristupni ključ sa svojim kontaktom. To može biti digitalna verzija poslana elektroničkim putem ili možete ispisati kopiju ili je spremiti kao snimku zaslona ili PDF.

Google

Google ima drugačiji pristup. Inactive Account Manager omogućuje podjelu podataka s nekim ako primijeti kako ste prestali koristiti svoj račun.

Kada ga postavljate, trebate odlučiti koliko dugo Google treba čekati - od tri do 18 mjeseci - prije nego što vaš račun uđe u kategoriju neaktivnih. Kada to vrijeme istekne, Google može obavijestiti do 10 osoba. Možete napisati poruku u kojoj ih obavještavate da ste prestali koristiti račun i, po želji, uključiti poveznicu za preuzimanje vaših podataka.

Također možete odabrati kojim vrstama podataka mogu pristupiti, uključujući e-poštu, fotografije, unose u kalendaru i video zapise na YouTubeu. Postoji i opcija automatskog brisanja vašeg računa nakon tri mjeseca neaktivnosti, tako da će vaši kontakti morati preuzeti sve podatke prije tog roka.

Facebook i Instagram

Kada korisnici Facebooka ili Instagrama umru, Meta Platforms može napraviti stranicu uspomene ako dobije važeći zahtjev od prijatelja ili člana obitelji. Zahtjeve je moguće podnijeti putem obrasca online. Korisnicima Facebooka preporučuju dodavanje kontakta za nasljedstvo koji će voditi brigu o tim memorijalnim računima.

Ti kontakti mogu raditi stvari poput odgovaranja na nove zahtjeve za prijateljstvo i ažuriranja prikvačenih postova, ali ne mogu čitati privatne poruke niti uklanjati ili mijenjati prethodne postove. Možete odabrati samo jednu osobu, koja mora imati korisnički račun pri Facebooku.

Također možete zatražiti od Facebooka ili Instagrama brisanje računa preminulog korisnika ako ste član uže obitelji ili izvršitelj. Morat ćete poslati dokumente poput smrtovnice.

TikTok

Ako je korisnik umro, ljudi mogu podnijeti zahtjev za pretvaranje računa u račun uspomene putem izbornika postavki. Otvorite Report a Problem, pa zatim Account and profile i Manage account, gdje možete prijaviti smrt korisnika.

Nakon što je račun obilježen, dobit će oznaku Remembering. Nitko se neće moći prijaviti na račun, što sprječava bilo koga u uređivanju profila ili korištenju računa za objavljivanje novog sadržaja ili slanje poruka.

X

Nije moguće nominirati kontakta za nasljedstvo na društvenoj mreži Elona Muska. Ali, članovi obitelji ili ovlaštena osoba mogu podnijeti zahtjev za deaktivaciju računa preminulog korisnika.