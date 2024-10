Najveći problemi preklopnih telefona: Top 5 mana za koje morate znati

No postoje načini na koje zaobići visoke cijene. Mnogo je ponuda za kupnju na temelju starog uređaja, a i tržište rabljenih telefona može biti vrlo privlačno. Istražite, pronađite popuste i kupite uređaj kad mu je cijena niža.

Preklopni telefoni već su nekoliko godina jedan od najizdržljivijih i najzanimljivijih trendova u mobilnoj industriji. Ako vam je neki od novijih modela možda zapeo za oko, pripazite. Premda je riječ o vrlo zanimljivim i lijepim uređajima, postoje vrlo dobri razlozi za to što ih svi već ne koriste. Ovo je pet glavnih argumenata zbog kojih još možda nije vrijeme za skok na uređaj s preklopnim zaslonom.

Nekonvencionalan omjer zaslona

Preklopnici, posebice serija Galaxy Z Fold, imaju neuobičajen oblik zaslona, osobito vanjskog, užeg od klasičnih telefona. Iako aplikacije na Samsungovim uređajima uglavnom dobro funkcioniraju zahvaljujući prilagodljivosti sučelja One UI, problem se javlja prilikom gledanja videa ili igranja igara.

Mada bi se moglo činiti da je veći zaslon bolji za videosadržaj, to vrijedi samo za videozapise s omjerom 4:3. Standardni videozapisi omjera 16:9 (poput filmova i TV emisija) prikazuju se samo malo veći nego na običnim telefonima, s debelim crnim trakama na vrhu i dnu zaslona.

Neke igre prilagođavaju se različitim omjerima zaslona, ali mnoge to ne čine.

Inferiorna kamera

Unatoč većoj početnoj cijeni, Galaxy Z Fold 5 ima manje napredan hardver kamere u usporedbi s jeftinijim modelima Galaxy S23 ili S24 Ultra. Razlog leži u ograničenom prostoru za ugradnju vrhunskih kamera u uređaj koji se mora preklopiti, a deblji dizajn otežava postavljanje velikog modula na stražnjoj strani.

Premda je ovo tehnički opravdano, frustrirajuće je platiti više novca, a ne dobiti najbolju kameru na tržištu. Ipak, kamere u seriji Z Fold i dalje su bolje od većine onih na telefonima s Androidom, iako nisu na razini vodećih flagship modela. Neki proizvođači, poput Honora, nastoje prebroditi taj nedostatak, no, kao što to obično biva s boljim komponentama, to diže cijenu samih uređaja.

Kupiti ili ne?

Unatoč navedenim manama, preklopni telefoni su i dalje dobra stvar. Nijedna od ovih mana nije toliko strašna da u cijelosti obeshrabri potencijalne kupce. Uostalom, prednosti koje nude preklopnici toliko su značajne da je mnogim vlasnicima teško zamisliti povratak na klasične telefone, naglašava Makeuseof.