Što je privatna IP adresa i kako je pronaći? Pokazat ćemo vam

No oni mogu vidjeti samo vašu javnu IP adresu. Vaša privatna IP adresa pak ostaje ograničena unutar kućne ili uredske mreže. Ali to ne znači da ničemu ne služi.

U gornjem primjeru postoje tri uređaja na mreži - sam usmjerivač i dva prijenosna računala. To znači da će privatne IP dodjele izgledati ovako, pod uvjetom da usmjerivač koristi raspon IP adresa 192.168.0.0 - 192.168.255.255.

IP adrese rade poput tradicionalnih adresa. Ako biste primili pismo, bilo bi poslano na vašu fizičku adresu. Slično tome, ako biste primili poruku putem interneta, bilo da je to e-pošta, web stranica ili web zahtjev s poslužitelja, sve su poslane na vašu IP adresu.

Privatni i javni IP

Zbunjuje vas to što IP adresa može biti javna ili privatna? Zamislite to kao zatvorenu koloniju. Vaša privatna IP adresa je adresa vaše kuće unutar ograđene kolonije, a vaša javna IP adresa je adresa same kolonije.

To omogućuje podjelu adrese u dva dijela - javnu adresu kolonije koju je bilo kome lako locirati i privatnu kućnu adresu, koju znate samo vi i drugi ljudi u koloniji.

Vaš usmjerivač radi ovu pretvorbu pomoću metode koja se zove NAT (kratica za Network Address Translation). Sve s vašeg uređaja što treba ići na internet prolazi kroz NAT sloj vašeg usmjerivača, a on pretvara privatnu IP adresu u javnu i prati sve promjene koje je napravio.

Kada se informacija vrati, usmjerivač poništava ovu promjenu i prosljeđuje relevantne informacije natrag na vaš uređaj. Zbog toga je javna IP adresa više uređaja spojenih na jedan usmjerivač ista, jer to je IP adresa dodijeljena samom usmjerivaču.

Međutim privatne IP adrese su različite i usmjerivač ih koristi da bi odredio koje informacije kamo idu, zbog čega se također nazivaju lokalnim IP adresama.

To vam također pomaže u zaštiti na mreži jer hakeri teže mogu pristupiti vašoj privatnoj IP adresi izvan mreže.

Kako pronaći svoju privatnu IP adresu

Poznavanje privatne IP adrese važno je ako postavljate uređaje, komunikacije ili bilo koje druge usluge unutar svoje lokalne mreže.

Možda biste također željeli postaviti statičku IP adresu za određeni uređaj kako ne bi promijenio sve što ponovno poveže s usmjerivačem. Postoji mnoštvo načina za pronalaženje svih IP adresa na mreži. Evo pregleda najvažnijih.

Windows

Desnom tipkom miša kliknite sličicu izbornika Start i zatim Windows PowerShell ili Terminal. Bilo koja od dvije opcije trebala bi se pojaviti na temelju vaših postavki sustava Windows.

Kada se otvori prozor, upišite ipconfig i pritisnite Enter.

Pomaknite se prema dolje kako biste pronašli svoju privatnu IP adresu.

Postoji više načina za provjeru IP adrese u sustavu Windows. Bez obzira koristite li naredbeni redak (koji se sada naziva i Windows terminal) ili Windows PowerShell za provjeru vaše IP ili MAC adrese, rezultate ćete dobiti u samo jednoj naredbi.