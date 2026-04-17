Što kriju Gibraltarska vrata: Arheolozi pronašli nevjerojatnu riznicu brodskih olupina

Ova rijetka nalazišta ugrožena su modernim razvojem luka, radovima na produbljivanju morskog dna i izgradnjom infrastrukture, ali i klimatskim promjenama koje podižu razinu mora i mijenjaju sedimentne slojeve

Španjolski arheolozi koji istražuju zaljev između Algecirasa i Gibraltara dokumentirali su više od 30 brodoloma koji su se dogodili na tom području tijekom više od dvije tisuće godina – od 5. stoljeća prije Krista pa sve do Drugog svjetskog rata.

Taj zaljev nalazi se na sjevernom ulazu u Gibraltarska vrata, ključnu pomorsku rutu koja povezuje Europu i Afriku. Upravo zbog tog strateškog položaja stoljećima je bio svojevrsno usko grlo kroz koje su prolazili trgovački, istraživački i ratni brodovi, što objašnjava iznimnu koncentraciju olupina na relativno malom prostoru. Trogodišnji projekt koji vodi Sveučilište u Cádizu u suradnji sa Sveučilištem u Granadi identificirao je ukupno 151 arheološku lokaciju, uključujući čak 134 brodoloma. Do sada su detaljno dokumentirane 34 olupine, među kojima su feničanski, rimski, srednjovjekovni i moderni brodovi, kao i ostaci zrakoplova iz 20. stoljeća.

Najstariji pronađeni brod potječe iz punskog razdoblja 5. stoljeća pr. Kr., a među nalazima ističu se deseci rimskih brodova te plovila iz kasnijih razdoblja koja svjedoče o trgovačkim rutama, ratovima i kulturnim kontaktima različitih civilizacija. Profesor Felipe Cerezo Andreo, koji vodi projekt Herakles, naglašava da je riječ o jednom od rijetkih mjesta na Mediteranu s tako raznolikim i gusto raspoređenim arheološkim ostacima različitih naroda. Posebno zanimljiv nalaz je olupina španjolske topovnjače Puente Mayorga IV iz 18. stoljeća. Takva su plovila korištena za brze i prikrivene napade na britanske ratne brodove u blizini Gibraltara, a često su bila maskirana kao ribarski brodovi prije nego što bi iznenada otvorila vatru. Tijekom istraživanja pronađen je i neobičan predmet –drvena kutija u obliku knjige. Iako se isprva pretpostavljalo da je služila za skrivanje tajnih dokumenata, pokazalo se da je sadržavala tek drvene češljeve, što sugerira svakodnevnu i osobnu namjenu.