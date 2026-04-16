Kuha se na rubu Pacifika: Što Japanci planiraju s raketama okrenutima prema Kini?

Japan je ovih dana započeo s raspoređivanjem nadograđenih protubrodskih projektila Tip-12 na najjužnijem otoku Kyushuu, što za Tokio predstavlja prvo operativno postavljanje dugodometnih raketa u pravcu Kine. Ovaj potez proširuje doseg japanskih kopnenih snaga samoobrane i jača odvraćanje duž jugozapadnog otočnog lanca okrenutog prema Istočnom kineskom moru, a tportal donosi više o projektilima Tip-12, ali i o sposobnosti protuudara Zemlje Izlazećeg Sunca u slučaju sukoba s Kinom

Više obrambenih portala objavilo je da je Japan počeo raspoređivati svoje modernizirane protubrodske projektile u bazi Kengun u prefekturi Kumamoto na otoku Kyushuu. Prema tim izvorima, prva lansirna vozila stigla su preko noći u bazu, što predstavlja prvi korak u nastojanju Tokija da proširi doseg Japanskih kopnenih snaga samoobrane (JGSDF) i ojača sposobnost odvraćanja eventualnih kineskih poteza u toj regiji. Valja reći da baza Kengun služi kao sjedište japanskih zapadnih snaga koje nadziru južni lanac otoka, a on se proteže na samo stotinjak kilometara od Tajvana.

Kretanje projektila prema položajima uslijedilo je nakon transportne operacije koja je započela u bazi Fuji u prefekturi Shizuoka, gdje su stacionirane istraživačke i razvojne jedinice JGSDF-a. Prema izvješćima japanskog ministarstva obrane, oprema je putovala kombinacijom pomorskog i kopnenog prijevoza do krajnjeg odredišta. Tamo su pak inženjeri i tehničari provjeravali sustave i nadgledali obuku operatera da bi raketne postrojbe što prije mogle postići puni operativni status. Raketa zemlja-brod Tip-12, koju je razvio Mitsubishi Heavy Industries, oružje je za obalnu obranu dizajnirano za borbu protiv neprijateljskih pomorskih snaga koje se približavaju japanskim teritorijalnim vodama. Predstavljen 2014. godine kao kopnena protubrodska raketa dometa od oko 200 kilometara, sustav je imao cilj spriječiti pristup pomorskim prilazima koji okružuju japanski arhipelag za protivnička plovila.

Japanske rakete dugog dometa







Nadograđena varijanta proširenog dometa, često nazivana Tip-12 SSM, povećava domet rakete na više od 1000 kilometara, omogućujući JGSDF-u da pokrije znatno šire operativno područje preko Istočnog kineskog mora i prilaza zapadnog Pacifika. Ovaj prošireni domet omogućuje japanskim raketnim postrojbama raspoređenim na jugozapadnim otocima da drže protivničke pomorske snage daleko od svoje obale i potencijalno dosegnu ciljeve koji djeluju u blizini Tajvana ili u susjednim pomorskim zonama. Mobilnost i raspršivanje Prema dostupnim podacima, modernizirana raketa uključuje redizajniranu konstrukciju sa smanjenim radarskim potpisom i poboljšan pogonski sustav temeljen na kompaktnom turboventilatorskom motoru, optimiziranom za kontinuiran krstareći let. Ove promjene povećavaju preživljavanje protiv modernih pomorskih sustava protuzračne obrane, a istovremeno održavaju dugu izdržljivost na malim visinama.

Navođenje kombinira satelitsku i inercijalnu navigaciju s određivanjem terena i snimanjem terminalnog radara, što raketi omogućuje održavanje visoke točnosti protiv pokretnih pomorskih ciljeva. Osim toga, sustav može primati ažuriranja ciljanja putem mrežno omogućenih podatkovnih veza, što izviđačkim zrakoplovima, obalnim radarima ili drugim nadzornim sredstvima osigurava slanje korekcija srednjeg kursa tijekom leta. Raketa se postavlja s transportnog lansera (TEL) visoke mobilnosti, postavljenog na šasiju s kotačima 8x8, dizajniranu za brzo postavljanje preko obalnih područja i otočnih okruženja. Svaki lanser nosi osam pravokutnih spremnika za projektile raspoređenih u dva reda, što omogućuje brzo lansiranje plotuna protiv više pomorskih ciljeva. Vozilo pak integrira hidraulične stabilizatore da bi se osigurala stabilnost lansiranja, oklopnu kabinu za zaštitu posade i brodske sustave za upravljanje vatrom povezane sa širim zapovjednim mrežama.

Mobilnost i raspršivanje ključni su element operativnog koncepta u koji je uključen sustav Tip-12. Raketne postrojbe mogu se brzo premjestiti duž obalnih cesta ili otočnih položaja, rasporediti, pucati i alocirati u kratkim vremenskim okvirima da bi se smanjila ranjivost na neprijateljske protunapade. Kada se integrira s pomorskim patrolnim zrakoplovima, obalnim radarskim mrežama i platformama za zračni nadzor, raketni sustav Tip-12 omogućuje JGSDF-u da otkrije i napadne neprijateljske brodove mnogo prije nego što se približe njihovim teritorijalnim vodama, jačajući japanski stav o sprječavanju i uskraćivanju pristupa područjima diljem jugozapadnog arhipelaga. Koncept protuudara Obrambeno-sigurnosni analitičari ocjenjuju da odluka o postavljanju sustava Tip-12 u bazi Kengun odražava fokus Tokija na jačanje obrane u jugozapadnoj regiji Japana. Raketne baterije s otoka Kyushua dobivaju pristup pomorskim prilazima koji povezuju Istočno kinesko more i Filipinsko more, zonu koja postaje sve osjetljivija kako se pojačavaju napetosti oko Tajvana. Prema najavama dužnosnika, dodatne raspoređene snage za dugodometne udare očekuju se kasnije ove godine, uključujući bazu Fuji zapadno od Tokija.

Budući da se sustavi Tip-12 sastoje od transportnih lansera montiranih na kamionima, sposobnih za ispaljivanje više projektila prije brzog premještanja na nove položaje, mobilnost ostaje središnji element japanske raketne doktrine u nastajanju. Stručnjaci su mišljenja da bi se raspršivanjem lansera po otocima i promjenom vatrenih položaja nakon svake salve kompliciralo neprijateljsko ciljanje. Samim time, povećava se preživljavanje raketnih snaga tijekom operacija visokog intenziteta. U operativnoj strukturi JGSDF-a ove raketne baterije funkcioniraju kao dio distribuirane arhitekture obalne obrane, a ona obuhvaća otočni lanac Nansei. U kombinaciji s izviđačkim zrakoplovima, pomorskim patrolnim sredstvima i obalnim radarskim mrežama, sustav omogućuje japanskim snagama otkrivanje neprijateljskih pomorskih formacija na velikim udaljenostima i njihovo djelovanje prije nego što se približe kritičnim pomorskim uskim točkama.

