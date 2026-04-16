Florentino Perez odmah sišao u svlačionicu nakon ispadanja Reala: Španjolci otkrili što se tamo događalo

Kako navodi Movistar, a prenosi AS, predsjednik Reala otišao je do svlačionice čim je susret završio, želeći biti uz momčad u trenutku kada je ostala bez jednog od glavnih ciljeva sezone. U Madridu takvi potezi nikada nisu slučajni, pogotovo nakon večeri ispunjene frustracijom, kontroverzama i osjećajem da je veliki povratak bio nadohvat ruke.

Florentino odmah krenuo prema svlačionici

Prema informacijama koje je objavio Movistar, Florentino Perez nakon utakmice spustio se u unutrašnjost stadiona kako bi pronašao trenera i igrače Reala. Bio je to još jedan znak koliko je bolan bio kraj europske večeri za madridski klub.

Trener Alvaro Arbeloa nakon utakmice je upitan je li već razgovarao s predsjednikom, no njegov odgovor bio je kratak i dovoljno znakovit.

'Nisam ga još uspio vidjeti', rekao je ozbiljni Arbeloa.

Iako se još nije susreo s trenerom, jasno je da je Florentino želio biti uz momčad odmah nakon posljednjeg zvižduka, kao što je znao činiti i u nekim ranijim teškim europskim večerima.

Real ostao na pragu velikog povratka

Real Madrid dugo je bio u igri za preokret, a u jednom trenutku imao je i rezultat koji mu je osiguravao barem produžetke. No završnica je donijela potpuni slom.

Veliku buru izazvalo je isključenje Eduarda Camavinge, koje je potpuno poremetilo madridsku momčad. Arbeloa nakon utakmice nije skrivao ogorčenost tom odlukom.

'Ne možete tako isključiti igrača. Sudac nije ni znao da već ima karton', poručio je trener Reala.

Nakon toga Bayern je iskoristio brojčanu prednost. Luis Diaz prvo je vratio njemačku momčad u život, a Michael Olise u samoj završnici zadao je završni udarac i odveo Bayern u polufinale.

Alarm u Madridu: Brojke postaju sve teže

Ovo ispadanje dodatno je pojačalo pritisak u Madridu jer statistika postaje sve neugodnija za klub takvog renomea. Real već dvije godine zaredom ne uspijeva doći do polufinala Lige prvaka, što mu se nije dogodilo još od 2010. godine, kada je čak tri uzastopne sezone ostajao bez mjesta među četiri najbolja.

Još je upečatljiviji podatak da su Kraljevi ispali u četvrtfinalu čak pet puta u posljednjih sedam izdanja natjecanja. To je brojka koja se teško uklapa u povijesnu sliku kluba koji je godinama vladao Europom.

Upravo zato Florentinov silazak u svlačionicu ima dodatnu težinu. Nije to bio samo čin predsjednika koji tješi momčad nakon poraza, nego i poruka da u Realu svi vrlo dobro znaju koliko je ova večer bila velika prilika - i koliko će njezin gubitak dugo boljeti.