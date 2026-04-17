Zabrinjavajuće otkriće znanstvenika: Prijeti nam kolaps koji bi bio katastrofalan za Europu

Atlantski ocean i njegov sustav struja uvelike su odgovorni za klimu i vremenske uvjete u Europi, Africi i Amerikama. No, posljednji klimatski modeli upozoravaju na mogućnost kolapsa tog sustava, koji bi mogao imati katastrofalne posljedice.

Atlantska meridionalna obrtajuća struja (AMOC) dio je globalnog klimatskog sustava i odgovorna je za izmjenu tople i hladne vode u Atlantskom oceanu. Još su 2021. godine znanstvenici uočili slabljenje te struje i upozorili na potencijalne posljedice. Naime, Amoc usporava jer temperatura zraka na Arktiku brzo raste, što je posljedica globalnog zagrijavanja, a to znači da se ocean sporije hladi. Toplija voda ima manju gustoću i sporije tone u dubinu. To omogućava nakupljanje više oborina u slanim površinskim vodama, što ih čini još rjeđima, a to u konačnici stvara Amocovu povratnu petlju.

Koristeći različite računalne modele za procjenu buduće klime, znanstvenici su pokušali izračunati što će se događati s Amoc sustavom u budućnosti. I dobili su veoma različite rezultate. Od onih koji ne ukazuju na daljnje usporavanje, do onih koji sugeriraju ogromno usporavanje. No, kad su u studiji objavljenoj u časopisu Science Advances, kombinirali podatke prikupljene promatranjem oceana s modelima, otkrili su da bi do 2100. godine, struja mogla usporiti između 42 i 58 posto, što bi gotovo sigurno rezultiralo kolapsom. Takav razvoj situacije uvelike bi utjecao na zapadnu Europu, zapadnu Afriku i istočne obale Amerika. Pomaknuo bi pojas tropskih kiša na koji se oslanjaju milijuni ljudi za uzgoj hrane, gurnuo zapadnu Europu u ekstremno hladne zime i sušna ljeta te podigao razinu mora za do 100 centimetara i tako potopio brojne velike obalne gradove poput Rio de Janeira i New Yorka. Scenarij koji bi trebalo izbjeći