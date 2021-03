Što kad Android odjednom uspori? Nekoliko je stvari koje možete napraviti

Sporiji rad pametnog telefona može vam temeljito zagorčati život. Prije no što ga gnjevno zakucate u zid ili pod pogledajte kako ga možete vratiti u optimalno radno stanje

Isključite uređaj i ponovno ga uključite

Najjednostavnije što možete napraviti kako bi ubrzali rad vašeg Androida je isključivanje smartfona i ponovno uključivanje. Nakon što ga isključite ostavite ga isključenog par minuta prije no što ga pokrenete.

Zatvorite aplikacije

Moguće je kako imate previše otvorenih aplikacija odjednom pa ste zagušili memoriju Androida i preopteretili procesor. Zatvorite sve aplikacije koje ne koristite i pogledajte je li to pomoglo.

Provjerite ima li softverskih nadogradnji

Otvorite aplikaciju Settings pa pri dnu kucnite redom System, Advanced i System update. Ukoliko je potrebno, prvo kucnite About phone ili About tablet. Pozor - ovaj postupak može se razlikovati ponešto od uređaja do uređaja!

Pojavit će se informacija o stanju vašeg softveru. Pratite upute na zaslonu, ukoliko se pojave.

Također, provjerite je li problem možda u tome što aplikacije nisu nadograđene na (naj)novije izdanje.