Nestručno održavanje računala može biti štetno: Izbjegavajte ovih pet grešaka

Svi znamo da je redovito održavanje računala ključ njegove dugovječnosti. Pri održavanju postoje, doduše, neke stvari koje zvuče kao dobra ideja, no čine više štete nego koristi

Premda se povremeno čišćenje PC-ja preporučuje za njihovu dugovječnost, nerijetko znamo pretjerati. Ako napravite korak dalje i odlučite koristiti alate koji ne dolaze u paketu s Windowsima 10, postoji šansa da napravite više štete nego koristi. Ovo su neki od najčešćih 'popravaka' koji imaju negativne posljedice.

Brisanje particije za oporavak računala

Instalacija Windowsa 10 obično sa sobom donosi stvaranje posebne particije za oporavak koja računalu omogućava brz povratak u 'radno stanje' bez posebnog instalacijskog diska ili USB-a za popravak. Ako ste Windowse instalirali sami, ova particija često je zanemariva, no proizvođači obično u laptope stavljaju posebne particije u kojima se nalazi modificirana verzija operativnog sustava koja će se instalirati ako on naiđe na neispravljiv kvar. Ta particija nerijetko zauzima puno prostora, objašnjava Makeuseof.

Ako želite vidjeti koliko vam je prostora 'pojeo' proizvođač, kliknite desnim klikom na Start ili pritisnite Win + X za otvaranje izbornika i birajte Disk Management. Pored Diska 0, particije na koju je instaliran sustav, pronaći ćete bar jednu sekciju koja se zove (Recovery partition).

Uz pomoć alata za menadžment diska moguće je izbrisati tu particiju i osloboditi prostor na disku, no ako to napravite - nećete moći osvježiti Windowse pomoću ugrađenih alata. Disk za oporavak moći ćete napraviti na drugom disku, no ako ga izgubite - nećete više moći ponovno instalirati Windowse.

U tom ćete slučaju morati preuzeti Windowse 10 putem interneta, što nije baš praktično. Ukratko - ako na zasebnom disku imate particiju za oporavak računala i znate gdje se nalazi taj disk, izvrsno. Ako nemate, ostavite sustav takvim kakav jest.

Oštećenje registryja

Baza podataka pod imenom registry služi za pohranu različitih postavki za OS i vanjske aplikacije. U pravilu ne postoji razlog zašto ju uređivati osim ako želite fino uštimati sustav ili napraviti neku drugu modifikaciju.

Internet je prepun reklama za 'čistače' registryja koji tvrde da mogu riješiti tisuće problema vezanih uz računalo, no to jednostavno nije istina. U 99 posto slučajeva nećete dobiti ništa osim novih grešaka - čak i nakon rješavanja tisuća 'grešaka' oslobodit ćete svega nekoliko kilobajta prostora.

Druge nuspojave 'čišćenja' registryja uključuju čudno ponašanje programa i nestabilnost sustava, što, uvjereni smo, skoro nikome nije cilj.