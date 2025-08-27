Stiglo objašnjenje: Evo zašto avioni i brodovi nestaju u Bermudskom trokutu

U dokumentarcu oceanograf Simon Boxall sa Sveučilišta u Southamptonu iznio je uvjerljivu hipotezu - krivci bi mogli biti tzv. 'divovski valovi'. Riječ je o iznimno velikim, naglim valovima koji nastaju kada se oluje iz različitih smjerova spoje, što je česta pojava u ovom prometnom morskom području.

'Postoje oluje na jugu i na sjeveru koje se 'susreću'. Ako se tome pridodaju i oluje s Floride, može nastati potencijalno smrtonosna formacija divovskih valova', objasnio je Boxall. Takvi valovi dosegnu dvostruku visinu okolnih i u samo nekoliko sekundi mogu progutati cijeli brod.

Iako ideja nije posve nova, dobiva na težini s obzirom na meteorološke uvjete Bermudskog trokuta; područje je sklono uraganima, snažnim morskim strujama i naglim promjenama vremena, dakle savršenim uvjetima za nastanak ovakvih pojava, prenosi MSN.