Stiglo objašnjenje: Evo zašto avioni i brodovi nestaju u Bermudskom trokutu

Desetljećima je Bermudski trokut obavijen velom tajni, potičući teorije koje sežu od natprirodnih sila do izvanzemaljskih intervencija. Ovaj dio Atlantskog oceana, između Floride, Bermuda i Portorika, postao je dio popularne kulture nakon niza neobjašnjenih nestanaka brodova i zrakoplova. No, nova istraživanja i dokumentarac Channel 5 'The Bermuda Triangle Enigma' nude znanstveno objašnjenje koje bi moglo razbiti mitove
U dokumentarcu oceanograf Simon Boxall sa Sveučilišta u Southamptonu iznio je uvjerljivu hipotezu - krivci bi mogli biti tzv. 'divovski valovi'. Riječ je o iznimno velikim, naglim valovima koji nastaju kada se oluje iz različitih smjerova spoje, što je česta pojava u ovom prometnom morskom području.
'Postoje oluje na jugu i na sjeveru koje se 'susreću'. Ako se tome pridodaju i oluje s Floride, može nastati potencijalno smrtonosna formacija divovskih valova', objasnio je Boxall. Takvi valovi dosegnu dvostruku visinu okolnih i u samo nekoliko sekundi mogu progutati cijeli brod.
Iako ideja nije posve nova, dobiva na težini s obzirom na meteorološke uvjete Bermudskog trokuta; područje je sklono uraganima, snažnim morskim strujama i naglim promjenama vremena, dakle savršenim uvjetima za nastanak ovakvih pojava, prenosi MSN.
Legende o portalima i 'brodovima duhova'
Unatoč znanstvenim objašnjenjima, mistična reputacija Bermudskog trokuta i dalje je postojana. Od nestanka 'Flighta 19' (skupina od pet torpednih bombardera tipa TBM Avenger) 1945. godine, teorije o izvanzemaljskim otmicama, podvodnim portalima i 'brodovima duhovima' preplavile su popularnu kulturu. Mnogi moreplovci prijavljivali su neobjašnjiva svjetla i 'uklete' brodove, dok su navodna viđenja izvanzemaljaca učvrstila ideju da je ovo more prolaz u druge dimenzije.
Međutim, statistički podaci pokazuju da Bermudski trokut nije ništa opasniji od drugih prometnih pomorskih ruta. Povjesničar Larry Kusche još je 1975. u knjizi The Bermuda Triangle Mystery Solved dokazao da su mnogi izvještaji o nestancima bili netočni, prenapuhani ili neprovjereni. To sugerira da je legenda više rezultat selektivnog pripovijedanja nego stvarnih anomalija.
Prije pojave GPS-a, pomorci i piloti oslanjali su se na magnetske kompase, osjetljive na blage anomalije koje su mogle dovesti do pogrešnih smjerova , osobito u lošem vremenu ili noću. Danas, zahvaljujući satelitskoj navigaciji i preciznijim prognozama, rizici su znatno manji, a broj neobjašnjenih incidenata drastično je pao.
Unatoč svemu, Bermudski trokut i dalje fascinira javnost. 'Istina možda nije osobito uzbudljiva', kaže Boxall, 'ali za generacije odrasle na pričama o izvanzemaljcima i morskim čudovištima, legenda će vjerojatno uvijek biti privlačnija od znanosti.'