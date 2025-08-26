Nakon Zadra i Miamija, Infobip Shift širi se na treći kontinent. Evo što čeka posjetitelje

Što novoga pripremate za posjetitelje na ovogodišnjem Shiftu? Koje su teme u fokusu i na čemu će biti naglasak?

Konferencija će ove godine biti više nego ikada orijentirana na temu umjetne inteligencije, što zapravo nije nikako iznenađenje kada pogledamo koliko je AI u kratko vrijeme transformirao čitave industrije, a naročito softversku. Naravno, pokrit ćemo različita područja razvoja softvera, ali AI je neizbježan i bit će u fokusu. Developerska profesija prolazi kroz brojne promjene, suočava se s velikim izazovima i upitnicima, a stručnjaci koje okupljamo ponudit će neke odgovore, savjete i perspektive koje će developeri sigurno cijeniti.

Koji su najveći izazovi u organizaciji konferencije ovog formata u Zadru – od infrastrukture do privlačenja globalnih govornika?

Meni je ovo četvrti zadarski Infobip Shift u čijoj organizaciji sudjelujem i mogu reći da je izazov svake godine isti: balans. Infrastruktura, produkcija, program – sve su to elementi koji se moraju balansirati da bi konačan rezultat bila konferencija u kojoj će svi sudionici dobiti ono što očekuju. Ako se previše usredotočimo na jedan od spomenutih elemenata, cjelokupni događaj će patiti. Naravno, kako smo sve više etablirani kao događaj, neke su stvari lakše – primjerice, privući globalne govornike. Tako ćemo ove godine imati, među ostalima, Microsoft, IBM i Amazon, što su divovske kompanije koje smo lako dogovorili.

Koliko posjetitelja očekujete? Odakle sve stižu iz inozemstva?

Očekujemo više od četiri tisuće posjetitelja, većinom domaćih, ali i iz cijelog svijeta. Nakon Hrvatske, iduća zemlja po broju posjetitelja je Velika Britanija, a na popisu top 10 prednjače SAD, Norveška i Poljska.

Kako vidite ulogu ove konferencije u jačanju hrvatske i regionalne developerske zajednice?

Vjerujem da Shift jest središnje mjesto okupljanja domaće i regionalne scene. Ono čime se ponosimo je jedinstvena i opuštena atmosfera koja omogućuje svim sudionicima druženje, upoznavanje i razmjenu ideja. Primjerice, zamislite da ste domaći developer koji želi iskorak u karijeri. Na Shiftu doslovno možete, uz burger i pivo, popričati s visokorangiranim kolegama iz Microsofta, Red Hata ili Atlassiana, možda dobiti koji savjet od predstavnika fondova koji ulažu u startupe ili možda od osnivača uspješnih startupa. To je strašan potencijal. Znam za nekoliko razgovora koji su započeti na Shiftu, a koji su izrasli u suradnje i projekte. Upravo to je bogatstvo Shifta i nešto zbog čega se predstavnici najuspješnijih domaćih tvrtki rado vraćaju.

Hoće li u fokusu biti i Scale Croatia?

Naravno, Shift okuplja startupe svake godine, a ni ova neće biti iznimka. Uz program koji će se održati na Startup pozornici, završnica programa Scale 2.0 održat će se baš na glavnoj pozornici u Višnjiku.

Koliko će se raspravljati o i AI-u i utjecaju njegova ubrzanog razvoja na programere?

AI je jednostavno neizbježan. Izbjegavati pričati o njemu je zabijanje glave u pijesak. Dovoljno govori činjenica da je, od više od 500 prijavljenih predavanja ove godine, čak više od 70 posto njih na neki način vezano upravo uz AI. Od domaćih stručnjaka i programera do nekih od globalnih lidera u tom području, AI je u središtu. Ali nije jedina tema. Mislim da će programeri različitih interesa pronaći nešto za sebe.

Koja je tema ili predavanje ove godine po vama must-see?

Izdvojio bih Matta Biilmanna, osnivača tvrtke Netlify, koji je početkom ove godine uveo pojam agentic AI, a on se kao koncept brzinom munje proširio industrijom. Debbie O'Brien iz Microsofta, Gift Egwuenu iz Cloudflarea, Tejas Kumar iz IBM-a… sve su to sjajni predavači, ljudi s puno znanja i teško je uopće nekoga izdvojiti.

Miami je postao dio Shift priče, a ranije se spominjao i treći kontinent.

Mogu otkriti da nakon Zadra odmah prebacujemo fokus na Maleziju, odnosno Kuala Lumpur, u kojem će se Shift održati 4. studenog. Više detalja bit će poznato nakon Zadra.

Kako se Shift u Zadru pozicionira u odnosu na globalna izdanja i hoće li ostati središnji događaj?

Infobip Shift u Zadru planiramo imati kao središnji događaj, onaj najveći i najsadržajniji. S druge strane, planiramo tijekom godina razvijati događaje na drugim kontinentima. Infobip Shift za pet godina vidim kao globalno prepoznatljiv brend u developerskoj industriji, događaj koji će programeri u cijelom svijetu povezivati s napretkom i novim znanjima. Da to ostvarimo, trebat će puno vremena i rada, ali vjerujem da smo već sada na dobrom putu.