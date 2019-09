Stigla je Xperia 5, evo što možete očekivati

Tijekom sajma IFA 2019 u Berlinu Sony je predstavio novo izdanje top modela svog pametnog telefona

Tu su još i grafička kartica Adreno 640, šest gigabajta RAM-a i 128 GB ugrađene memorije koju je moguće proširiti do jednog terabajta, ali samo na modelima s podrškom za dvije kartice SIM.

Pogoni ju osmojezgreni Qualcommov procesor Snapdragon 855 radnog takta do 2,84 GHz, s integriranim modemom X24 LTE koji podržava gigabitni prijenos podataka te tehnologijom 4 x 4 MIMO za bolju povezanost u područjima s lošijim signalom za mreže LTE.

Xperia 5 opremljena je procesorom za obradu slike BIONZ X i kamerom s tri objektiva straga (od kojih je jedan širokokutni i jedaa s teleobjektivom), otvorima blende od f/1.6 do f/2.4, senzorima od 12 megapiksela i stabilizatorom slike Optical SteadyShot. Može snimati video rezolucije do 2.160 piksela pri do 30 sličica u sekundi. Zadržana je tehnologija autofokusa AF.

Prednja kamera ima senzor od osam MP i otvorom blende f/2.0.

Baterija je kapaciteta 3.410 mAh, s podrškom za brzo punjenje (18 W) i načinom rada Smart Stamina.

U novu Sonyjevu perjanicu ugrađeni su stereo zvučnici s tehnologijom Dolby Atmos. Podržani su zvuk visoke razlučivosti za žični ili bežični prijenos, kao i tehnologija DSEE HX.