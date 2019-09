Stiže Android 10, evo kako ga instalirati i isprobati nove značajke

Novo izdanje Googleovog operativnog sustava uskoro će biti dostupno za sve pametne telefone koji ga podržavaju. Dočekajte ga spremni

Google nudi značajku koja to radi automatski. Do nje ćete doći ako otvorite Setup i odaberete System pa Backup. Ako je postavka za Backup na On, sigurnosna kopija za vaš smartfon je već napravljena. Kucnite na Backup kako bi provjerili što je sve obuhvatila i kad je zadnji put napravljena.

Način rada Focus

Način rada Focus osmišljen je kako bi lakše uklonili ono što vam odvlači pozornost dok radite nešto važno. Kako bi ga mogli koristiti morate se uključiti u beta program Digital Wellbeing.

Otvorite Settings pa Digital Wellbeing & parental controls. Skrolajte do Ways to Disconnect. Pojavit će se tri opcije pomoću kojih možete upravljati onim što vam odvlači pažnju. Kucnite na svaku od njih kako bi ju namjestili.

Upravljačka ploča omogućava namještanje stanke za određene aplikacije nakon što je isteklo vrijeme koje ste predvidjeli za njihovo korištenje. Pomoću značajke Wind Down možete izbjeći ometanja tijekom noći. Night Light će obojati zaslon kako bi prigušila svjetlo, aplikacija vas može podsjetiti kako je vrijeme za počinak tako što će zasiviti zaslon, kao i uključiti način rada Do Not Disturb, između ostalog.

Sam Focus može odmah pauzirati aplikacije poput Facebooka ili Twittera kako bi se mogli usredotočiti na posao koji trebate obaviti.

Dozvole za lokacije

U Androidu 10 možete odrediti hoće li vas aplikacija pratiti samo kad ju koristite, umjesto stalno. Evo kako ćete provjeriti koje aplikacije vas prate i kojima možete promijeniti način rada:

Otvorite Settings.

Otvorite redom Apps & notifications pa Permission manager i zatim Location.

Pojavit će se popis svih aplikacija koje imaju dozvolu praćenja lokacije vašeg smartfona, kao i onih koje vas smiju pratiti samo dok ih koristite te onih kojima ste uskratili dozvolu za praćenje. Za svaku od njih možete odabrati jednu od tri opcije (Allow all the time, Allow only while using the app ili Deny).

Nova kategorija: Privacy

U postavkama Androida 10 je i nova kategorija, nazvana Privacy. Osim već spomenutih dozvola za praćenje lokacije, tu su i značajka Show passwords (prikazuje lozinke dok ih tipkate), alati za upravljanje prikazivanja obavijesti na zaključanom zaslonu, postavke za automatsko popunjavanje obrazaca...