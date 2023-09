Stigao je novi MacOS: Evo zašto ga ne biste trebali instalirati

Možda ste čuli da je macOS Sonoma spreman za preuzimanje nakon višemjesečne ljetne beta verzije, no predlažemo da ažuriranje ipak odgodite. Na internetu se pojavio niz pritužbi od programera aplikacija da su im aplikacije na novom sustavu pune bugova.

Appleov softverski sustav u zadnje je vrijeme zabilježio povećan broj sigurnosnih rizika, što znači da kompaniji vjerojatno treba malo više vremena da stvari 'poravna' u odnosu na prošle verzije MacOS-a. Engadget predlaže da bi bilo dobro da instalaciju odgodite za mjesec ili dva.

Iako je Sonoma dovoljno stabilna da je Apple može isporučiti korisnicima, mogli biste naići na neugodnosti. Postoji mnogo tema od MacRumors foruma do službenih Appleovih foruma koje ukazuju na iritantne bugove. Poteškoće variraju od manjih - poput alarma koji se ne aktiviraju - do većih, uključujući probleme s pražnjenjem baterije na MacBook Pro uređajima. Najbolji način da to izbjegnete je da ne ažurirate sustav i malo pričekate.