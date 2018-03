Stephen Hawking: Dječak zaljubljen u zvijezde koji nikad nije odustao

Život Stephena Hawkinga bio je ispunjen postignućima ostvarenim usprkos teškim okolnostima. Bio je čovjek i znanstvenik kakav se rijetko rađa, a ovo su samo neki od impresivnih trenutaka njegova života

Hawkingovi su se 1950. godine preselili u St. Albans u Hertfordshireu, gdje je mali Stephen do 1953. pohađao srednju školu za djevojke. Tada su, naime, dječaci do deset godina mogli pohađati školu za djevojke. Bio je dobar, ali ni po čemu poseban učenik kojemu je uzor bio nastavnik matematike Dikran Tahta .

Kao i brojna druga djeca u to vrijeme, Hawking nije rođen u Londonu, u kojem je njegova obitelj živjela do početka Drugog svjetskog rata, već u Oxfordu, kamo se njegova trudna majka sklonila od bombi kojima je Luftwaffe zasipao prijestolnicu Velike Britanije tijekom nacističkog Blitza.

Prvu stručnu knjigu 'The Large Scale Structure of Space-Time' objavio je s G.F.R. Ellisom 1973. Već 1974. postao je članom Kraljevskog društva iz Londona, jednog od najstarijih znanstvenih udruženja na svijetu.

Poznat je po doprinosima na poljima kozmologije i kvantne gravitacije, kao i po znanstvenopopularnim djelima, među kojima je i bestseler 'Kratka povijest vremena' (A Brief History of Time), koji je prvo mjesto na listi bestselera britanskog Sunday Timesa držao 237 tjedana.

Dva braka, troje djece

Tijekom novogodišnje zabave 1963., nedugo prije no što mu je dijagnosticirana teška bolest, Stephen je upoznao studenticu jezika Jane Wilde. Vjenčali su se 1965. Sin Robert rođen je 1967., kći Lucy 1970., a još jedan sin - Timothy - 1979.

Hawking je suprugu Jane i djecu ostavio 1990. zbog Elaine Mason, medicinske sestre koja se brinula o njemu. S Elaine se vjenčao 1995. Zbog tog braka je bio u zategnutim odnosima s djecom, koja su tvrdila kako im Elaine otežava pristup ocu.

Medicinsko osoblje koje se brinulo o Hawkingu 2003. prijavilo je Elaine zbog sumnji da fizički zlostavlja svog supruga. Hawking je te optužbe zanijekao, pa je istraga bila obustavljena. Par je 2006. podnio zahtjev za razvod braka, a Hawking se od tada zbližio s obitelji.

Pomirio se s Jane, s kojom se ponovno vjenčao, a s kćerkom Lucy objavio je pet znanstvenih novela za djecu.

Rock zvijezda među znanstvenicima

Hawking je bio rock zvijezda među znanstvenicima. Između ostalog, pojavio se kao gost u TV serijama 'Simpsoni', 'Zvjezdane staze: Nova generacija' i 'Teorija velikog praska', snimio glasovnu dionicu za pjesmu 'Keep Talking' skupine Pink Floyd, a o njegovu životu snimili su dokumentarni film 'A Brief History of Time' i dugometražni 'The Theory of Everything'.