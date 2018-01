Što nas Stephen Hawking i crne rupe mogu naučiti o životu?

Slavni fizičar Stephen Hawking proslavio je 8. siječnja 76. rođendan. Vrijedi poslušati što ima za reći jedan od najvećih živućih znanstvenika, koji se oglasio i o životu s depresijom

Između ostalih, tom ga je prilikom 17-godišnji slušatelj pitao što ga je nadahnulo da nastavi dalje usprkos svim nedaćama, ponajprije zdravstvenim. Hawkingu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza kad je imao 21 godinu. Bolest ga je prikovala za invalidska kolica.

'Mislim kako su me održali rad i smisao za humor. Kad sam napunio 21. godinu moja su očekivanja bila svedena na nulu. Vjerojatno to znate jer je o tome snimljen film (Theory Of Everything - op.a.) U toj je situaciji bilo važno to što sam počeo cijeniti ono što sam imao.

Iako me unesrećila bolest, imao sam sreće u svemu ostalom. Imao sam sreće što sam se bavio teoretskom fizikom u fascinantna vremena, a to je bilo jedno od rijetkih područja u kojoj moja invalidnost nije bila hendikep.

Važno je bilo i to što me nije obuzela ljutnja, bez obzira koliko se teškim život činio. Možete izgubiti svu nadu ako se ne možete smijati na vlastiti račun i životu općenito', rekao je.

Ima nade, čak i u crnoj rupi

Idući savjet bolje ćete razumjeti ako znate ponešto o crnim rupama i Hawkingovim istraživanjima.

Crne rupe su iznimno kompleksno područje. Ukratko rečeno, to su dijelovi svemira u kojima je gravitacijska sila toliko jaka da joj ni svjetlo ne može izbjeći. Toliko snažna gravitacija posljedica je sažimanja velike količine materije u iznimno male prostore, što se ponekad događa pri kraju životnih ciklusa zvijezda.