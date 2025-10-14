SpaceX uspješno lansirao Starship: Megaraketa preletjela pola svijeta i sletjela u Indijski ocean

Divovska će raketa nakon što uđe u funkciju, prenositi velike terete u orbitu i dalje. Direktor SpaceX-a Elon Musk nada se da će jednog dana koristiti za slanje ljudskih posada na Mars
SpaceX je u ponedjeljak navečer (utorak tijekom noći po hrvatskom vremenu) izveo 11. testni let svoje divovske rakete Starship, najmoćnijeg i najvećeg svemirskog sustava u povijesti, uspješno završivši let koji je prešao pola svijeta i uključivao ispuštanje lažnih satelita, piše Euronews.
Raketa je poletjela s juga Teksasa, iz postrojenja Starbase, uz snažan plamen koji je obasjao večernje nebo. Nakon odvajanja, prva faza, pojačivač (booster), ušla je kontrolirano u Meksički zaljev. Sam svemirski brod Starship kratko je dotaknuo rub svemira, a zatim sletio u Indijski ocean. Ovoga puta raketa nije imala planirano vraćanje dijelova - sve je završilo u oceanu.
'Dobrodošao natrag na Zemlju, Starship! Kakav dan!' objavio je SpaceX-ov Dan Huot, dok su zaposlenici slavili uspješan završetak misije.
Ključni korak prema Mjesecu i Marsu
Starship je ključni dio Muskovog plana za buduće misije na Mars. NASA ima malo hitnije planove, pa veliku raketu planira iskoristiti za program Artemis u kojem prije kraja desetljeća planira vratiti ljude na Mjesec. Starship će u njihovom programu koristiti kao višekratna letjelica za prijevoz ljudi i opreme iz Mjesečeve orbite na njegovu površinu i natrag.
Ovoga puta Musk nije pratio let iz kontrolne sobe, već je, kako je rekao, izašao van promatrati lansiranje, nazvavši iskustvo 'mnogo stvarnijim'.
Napredak nakon niza neuspjeha
Ovo je lansiranje uslijedilo nakon uspješne probe u kolovozu kojom je SpaceX prekinuo niz ranijih eksplozivnih neuspjeha. Iako je let slijedio sličnu rutu i ciljeve, ovaj je put uključivao više manevara i nove testove ulaska u atmosferu iznad Indijskog oceana, kako bi se pripremili za buduća kontrolirana slijetanja na mjesto polijetanja.
Starship je tijekom leta ponio osam lažnih satelita, koji su oponašali SpaceX-ovu mrežu Starlink. Cijeli let trajao je nešto više od jednog sata. NASA-in vršitelj dužnosti administratora, Sean Duffy, čestitao je SpaceX-u na uspjehu: 'Još jedan veliki korak prema slanju Amerikanaca na južni pol Mjeseca.'
SpaceX istodobno radi na prilagodbi lansirnih rampi na Cape Canaveralu kako bi mogle primiti i Starshipe, uz postojeće rakete Falcon koje se koriste za prijevoz astronauta i tereta do Međunarodne svemirske postaje (ISS). Starship, visok 123 metra, zamišljen je kao višekratni sustav koji može prenositi veće količine tereta i putnika nego bilo koja raketa do sad.