SpaceX uspješno lansirao Starship: Megaraketa preletjela pola svijeta i sletjela u Indijski ocean

Divovska će raketa nakon što uđe u funkciju, prenositi velike terete u orbitu i dalje. Direktor SpaceX-a Elon Musk nada se da će jednog dana koristiti za slanje ljudskih posada na Mars

SpaceX je u ponedjeljak navečer (utorak tijekom noći po hrvatskom vremenu) izveo 11. testni let svoje divovske rakete Starship, najmoćnijeg i najvećeg svemirskog sustava u povijesti, uspješno završivši let koji je prešao pola svijeta i uključivao ispuštanje lažnih satelita, piše Euronews.

Raketa je poletjela s juga Teksasa, iz postrojenja Starbase, uz snažan plamen koji je obasjao večernje nebo. Nakon odvajanja, prva faza, pojačivač (booster), ušla je kontrolirano u Meksički zaljev. Sam svemirski brod Starship kratko je dotaknuo rub svemira, a zatim sletio u Indijski ocean. Ovoga puta raketa nije imala planirano vraćanje dijelova - sve je završilo u oceanu. 'Dobrodošao natrag na Zemlju, Starship! Kakav dan!' objavio je SpaceX-ov Dan Huot, dok su zaposlenici slavili uspješan završetak misije.

Ključni korak prema Mjesecu i Marsu Starship je ključni dio Muskovog plana za buduće misije na Mars. NASA ima malo hitnije planove, pa veliku raketu planira iskoristiti za program Artemis u kojem prije kraja desetljeća planira vratiti ljude na Mjesec. Starship će u njihovom programu koristiti kao višekratna letjelica za prijevoz ljudi i opreme iz Mjesečeve orbite na njegovu površinu i natrag. Ovoga puta Musk nije pratio let iz kontrolne sobe, već je, kako je rekao, izašao van promatrati lansiranje, nazvavši iskustvo 'mnogo stvarnijim'.