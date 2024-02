Šef AI Sofascore tima o prognozama za 2024. i koji su trenutno najtraženiji stručnjaci

Na tapeti će svakako biti filmska industrija na čija će vrata, prema prognozama našeg sugovornika, revolucija pokucati u idućih 12 mjeseci, svidjelo se to glumcima, redateljima i ostalim dionicima sedme umjetnosti ili ne.

Međutim s napretkom dolazi i odgovornost, jer osim prednosti i mogućnosti koje AI donosi, sve više se - i to s razlogom - govori o potencijalnoj zloupotrebi generativnih AI modela.

U središtu pozornosti ove će godine svakako biti izbori diljem svijeta, pogotovo američki predsjednički izbori, čiju transparentnost i integritet u političkim procesima zloupotreba AI-ja može lako narušiti. 'S obzirom na to da je i u Hrvatskoj ovo superizborna godina, svakako možemo očekivati povećano korištenje generativnih modela u svrhu stvaranja lažnih vijesti (fake news)', upozorava Knežević.

On očekuje i da će AI agenti nadmašiti neke od trenutno najboljih rezultata (state of the art) u složenim okruženjima poput videoigara ili znanstvenih istraživanja. 'U znanstvenoj zajednici posebno se očekuje nastavak eksponencijalnog rasta znanstvenih članaka, s naglaskom na generativnim modelima u okviru dubokog učenja', kaže naš sugovornik.

Zack Kass, AI futurist i jedan od tvoraca ChatGPT-a, nedavno nam je rekao da je integracija umjetne inteligencije u daljinsko praćenje i telemedicinu, ubrzana pandemijom covida, još jedno područje koje će se nastaviti širiti, nudeći pristupačniju i personaliziraniju zdravstvenu skrb. 'Samo u posljednja dva tjedna AI je pridonio otkriću prvog novog antibiotika u 60 godina te otkrio nedosljednosti u znanstvenim publikacijama, što je bila velika sramota za Harvard Dana-Farber Cancer Institute', kaže Kass.

Sve veća ulaganja u trening velikih AI modela

Također je najavljeno da će AI-first kompanije postati sve privlačnije ulagačima, s očekivanim povećanjem ulaganja u trening velikih AI modela. Takva ulaganja mogla bi, navodi Knežević, mogla premašiti milijardu dolara. 'To bi moglo rezultirati ponudom dionica AI-first kompanija na burzi, što ukazuje na rastuću potražnju za naprednom AI tehnologijom i njezinim potencijalnim utjecajem na industriju', ističe Knežević.

Kako bi se nosile s rastućim opterećenjem i troškovima, velike AI tvrtke poput OpenAI-a mogle bi akvizirati ili osnovati tvrtke usmjerene na izradu i razvoj AI čipova, prognozira Knežević. 'Istovremeno, razvijene države, kao što su SAD i članice EU-a, vjerojatno će sve više težiti proizvodnji AI softvera ili čipova 'kod kuće', što naglašava potrebu za specijaliziranim hardverom kako bi se riješili izazovi skaliranja i performansi u području umjetne inteligencije.

Nadalje, financijske institucije će lansirati fondove za dugoročna ulaganja u grafičke procesorske jedinice (GPU) kako bi zamijenile VC (venture capital) fondove za financiranje računalnih resursa. Ovo odražava prilagodbu financijskih modela rastućoj potražnji za računalnim resursima potrebnim za razvoj AI', tumači Knežević.

Međutim, uz napredak dolaze i izazovi. Očekuje se da će Microsoft biti predmet istrage zbog dogovora s OpenAI-jem, što naglašava važnost osiguravanja poštene konkurencije na tržištu umjetne inteligencije, tumači Knežević, dodajući da se predviđa ograničeni napredak u globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom, što naglašava potrebu za jačim međunarodnim naporima kako bi se uspostavili standardi i smjernice za korištenje AI.

Podsjetimo, početkom prosinca prošle godine postignut je privremeni dogovor o ključnim pravilima Europske unije za regulaciju umjetne inteligencije. Uredba o umjetnoj inteligenciji prvi je sveobuhvatan pravni okvir za umjetnu inteligenciju u svijetu.

Unija je time – u zadnji tren, rekli bi neki – napravila velik korak naprijed prema statusu prve velike svjetske sile koja će donijeti zakon za taj brzorastući i kontroverzni segment te postaviti regulatorne standarde, a mnogi vjeruju da će se na to ugledati i ostatak svijeta.

Potreba za stručnjacima u AI Sofascore Timu

Sofascore, prošlogodišnji dobitnik tportalove nagrade Vizionar godine u kategoriji tehnologija, u 2023. godini zabilježio je porast broja zaposlenih za 35 posto i rast prihoda za 30 posto. U Hrvatskoj i u svijetu broje oko 250 zaposlenih, a planovi za 2024. su jednako ambiciozni.

A kako se umjetna inteligencija ubrzano razvija i raste, s njome dolaze neke nove pozicije i usto je sve veća potreba za jačanjem timova na postojećim pozicijama. Knežević tako kaže da su u AI Sofascore timu trenutno otvorena četiri oglasa za pet novih zaposlenika, i to na pozicijama Data Analyst, Machine Learning Engineer, AI Software Engineer i Data Engineer.

Njihov AI tim u posljednjih 18 mjeseci narastao je za više nego dvostruko, na što je utjecalo širenje aktivnosti tvrtke, pogotovo u domeni personalizacije proizvoda, obrade prirodnog govora te određivanja sentimenta, računalnog vida, korisničke, produktna i sportske analitike te razvoja prediktivnih modela.

'Ovaj progresivni rast AI tima ima svoje korijene u nekoliko ključnih faktora. Prvo, s rastućom potrebom za personalizacijom proizvoda, tim je fokusiran na razvoj algoritama koji omogućuju prilagođeni doživljaj korisnika. Osim toga, prepoznata je važnost obrade prirodnog govora, što je postalo ključno za interakciju s korisnicima, posebno kroz Sofascore chat.

Nadalje, sportska analitika postaje sve značajnija u razumijevanju igre i strategije, potičući tim na razvoj analitičkih alata za izvlačenje znanja iz obilja sportskih podataka. Konačno, rastući obim podataka zahtijeva sofisticiranu računalnu infrastrukturu, što je potaknulo angažman tima u razvoju i održavanju takve infrastrukture.

Proširenje AI Sofascore tima ne samo da osigurava bolje korisničko iskustvo već i otvara nove mogućnosti u području sportske analitike i tehnološkog napretka', zaključuje Knežević.