AI će uništiti civilizaciju? Jedan od tvoraca ChatGPT-ja odgovara na pitanja četiri stručnjaka iz Hrvatske

Kako bi rasprava o umjetnoj inteligenciji i svemu što nam je donijela, ali i što predstoji bila što kvalitetnija, pritom i interaktivna, uključili smo i hrvatske IT stručnjake i liječnika koji su Kassu postavili nekoliko pitanja o onome što ih najviše zanima kad je riječ o AI-ju.

Naprimjer, odluka OpenAI-ja da u početku uskrati model GPT-3 iz otvorenog koda zbog moguće zlouporabe odražava složenost balansiranja između otvorenosti i sigurnosti. Štoviše, potpuna transparentnost možda nije uvijek izvediva ili poželjna, osobito u konkurentskim poslovnim okruženjima ili u scenarijima u kojima bi mogla dovesti do iskorištavanja sustava. Ključno je pronaći ravnotežu između transparentnosti i sigurnosti kako bi se osigurali etičko korištenje i kontinuirano poboljšanje sustava umjetne inteligencije.'

'Mislite li da se umjetna inteligencija može integrirati u medicinu i zdravstvo na način koji umanjuje te strahove, posebno u pogledu dijagnostičke točnosti, odluke o liječenju i očuvanja odnosa između liječnika i pacijenta? Koje korake trebamo poduzeti da izgradimo povjerenje u sustave umjetne inteligencije u medicinskoj zajednici i među pacijentima? Ili bismo se samo trebali integrirati i pustiti da se to dogodi?'

Izvršni direktor Buga Dragan Petric upitao je Kassa koja su po njemu top tri argumenta pomoću kojih je najbolje razuvjeriti one koji tvrde da će AI uništiti civilizaciju.

Povijesno gledano, tehnološki napredak dočekan je sa skepticizmom, ali je općenito pozitivno pridonio civilizaciji. Uvođenje umjetne inteligencije može se promatrati kao nastavak ovog trenda. Sve veći fokus na etičku umjetnu inteligenciju, uključujući transparentnost, pravednost i odgovornost, suprotstavlja se ideji neobuzdane umjetne inteligencije koja dovodi do civilizacijske štete.

'Već je očito da programeri mogu raditi do 50 posto brže s AI tehnologijom. Međutim zanima me što možemo očekivati ​​u smislu stvarnih posljedica za poslovanje u sljedećih godinu, tri ili pet godina?'

Odgovor Zacka Kassa:

'U sljedećih godinu dana do pet godina očekuje se da će umjetna inteligencija značajno utjecati na poslovanje, na učinkovitost i produktivnost, jer može automatizirati rutinske zadatke, što dovodi do povećane učinkovitosti. Studija koju je proveo Accenture predviđa da bi umjetna inteligencija mogla povećati produktivnost do 40 posto. Utjecat će i na donošenje odluka, primjerice analitika vođena umjetnom inteligencijom poboljšat će donošenje odluka, pružajući uvide iz velikih skupova podataka koje ljudi ne mogu lako uočiti.

AI će omogućiti tvrtkama da ponude vrlo personalizirana korisnička iskustva, kao što se to vidi u onima koje koriste AI za preporuke proizvoda, poput Amazona. Također će omogućiti nove poslovne modele i usluge, posebno u sektorima kao što su fintech, zdravstvo i logistika. Doći će do promjene u potrebnim vještinama radne snage, tj. do povećane potražnje za AI pismenošću.'