Sada znamo koji svjetski jezik AI najbolje razumije. Iznenadit ćete se

'Naši su rezultati donijeli iznenađujuća i naizgled nelogična otkrića. Prije svega, engleski nije bio najbolji u svim modelima - u procjeni dugih tekstova zauzeo je šesto mjesto od 26 jezika, dok je poljski bio vodeći', navode autori izvještaja.

Poljski jezik pokazao se najdjelotvornijim za davanje naredbi modelima umjetne inteligencije , dok se engleski našao tek na šestom mjestu među 26 analiziranih jezika, pokazalo je istraživanje koje su proveli Sveučilište u Marylandu (UMD) i Microsoft.

Tim istraživača testirao je nekoliko najpoznatijih modela umjetne inteligencije, među njima OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama i DeepSeek, kako bi utvrdio koliko točno odgovaraju na identične upite postavljene na različitim jezicima. Rezultati su pokazali da je poljski jezik imao prosječnu točnost od 88 posto u obavljanju zadataka, što ga čini najpreciznijim u davanju uputa umjetnoj inteligenciji.

'Analiza pokazuje da je poljski najprecizniji u formuliranju naredbi za AI. Dosad se poljski smatrao jednim od najtežih jezika za učenje, no čini se da s njim imaju problema ljudi, ali ne i umjetna inteligencija', objavio je Poljski zavod za patente na svojoj Facebook stranici.

Zanimljivo je da su AI sustavi pokazali iznimno dobro razumijevanje poljskog jezika, iako je količina dostupnih podataka na poljskom znatno manja od one na engleskom ili kineskom jeziku. S druge strane, kineski se pokazao mnogo slabijim te je zauzeo četvrto mjesto od dna ljestvice.

Prema istraživanju, deset najučinkovitijih jezika za komunikaciju s konverzacijskim AI modelima su: