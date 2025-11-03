shnl

Gorica u najbizarnijoj utakmici sezone došla do velike pobjede. Pogledajte golove

Slavlje igrača Gorice

GORICA
4:1
LOKOMOTIVA
Gorica je u zadnjoj utakmici 12. kola SuperSport HNL-a pobijedila Lokomotivu 4:1.

Sve se odvilo u ludom prvom poluvremenu u kojem su domaćini poveli u 4. minuti golom Ikera Poze, a dvije minute kasnije Aleks Stojaković je zabio rijetko viđeni autogol za 2:0. Na 2:1 smanjio je, također autogolom, golman Davor Matijaš, a Jurica Pršir je u 33. minuti povisio na 3:1. Konačnih 4:1 postavio je Ognjen Bakić u 77. minuti.

U nezapamćenom otvaranju utakmice vidjeli smo čak tri gola u prvih osam minuta, što se zaista ne pamti u SHNL-u. Igrala se 4. minuta kad je neoprezni Katić izgubio loptu na vrhu šesnaesterca, a ona je došla do Poza, koji je preciznim udarcem pogodio suprotni kut za 1:0.

Tek što su gosti krenuli s centra, primili su drugi gol. I to kakav. Stojaković je, ničim izazvan, s centra vratio dosta jaku loptu prema Posavcu, ali nije vidio da je njegov golman bio na vrhu šesnaesterca. Iznenađeni Posavec nije mogao doći do te lopte i onda je završila u golu na opće čuđenje svih prisutnih.

No, to nije bio kraj. Sad su gosti krenuli s centra i uspjeli smanjiti. Nakon ubačaja s desne strane Filipović je glavom skrenuo loptu u vlastitu gredu, a ona se u komičnoj sekvenci odbila u Matijaša i završila u golu.

Utakmica se nakon toga malo smirila, ali su gosti do kraja poluvremena upali u još veće probleme. Prvo je Jurica Pršir u 33. povisio na 3:1; u 40. minuti je zbog ozljede morao izaći Fabijan Krivak, a samo tri minute kasnije ozlijedio se i Marko Vešović.

Nakon te dvije izmjene, Nikica Jelavić napravio je još dvije na startu drugog poluvremena i Lokomotiva je počela dominirati, ali bez prave šanse. Tek je u 55. minuti Vuković iz dobre pozicije tukao ravno u Matijaša i Gorica se branila bez većih problema.

Sve je bilo gotovo u 77. minuti. Pršir je fantastičnom loptom s centra u kontru lansirao svježeg Bakića, koji je došao sam do Posavca i rutinski zabio za potvrdu pobjede domaćina.

Tako je Gorica pobjegla Vukovaru i Osijeku na četiri boda prednosti, a Lokomotiva je propustila priliku skočiti na treće mjesto tablice.

  • 90'

    Kraj.

  • 84'

    Kučiš mijenja Pršira, a Gashi ulazi umjesto Čuića.

  • 77'

    GOOOOOOL! Gotovo je u Velikoj Gorici! Pršir je fantastičnom loptom lansirao u kontru Ognjena Bakića, koji je došao sam do Posavca i rutinski zabio za 4:1.

  • 73'

    Izlazi Subotić, ušao je Vasilj.

  • 72'

    Bakić mijenja Fiolića.

  • 69'

    Lokomotiva stišće, ali u drugom poluvremenu nije uspjela stvoriti nijednu pravu šansu.

  • 64'

    Umalo još jedan autogol... Nakon ubačaja s desne strane Vešović je izbio loptu glavom, ali malo pokraj stative.

  • 60'

    Stišće Lokomotiva.

  • 53'

    Prilika za Lokomotivu! Izgubili su domaćini loptu, Stojaković je vratio u sredinu gdje Vuković puca ravno u Matijaša.

  • 46'

    Počelo je drugo poluvrijeme.

