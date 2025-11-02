Državljanima BiH, koji će u Hrvatskoj služiti vojni rok, prijeti oduzimanje državljanstva?

Nakon što je MORH za tportal jasno rekao da se služenje obveznog vojnog roka odnosi i na one u dijaspori, odnosno hrvaske državljne koji ne žive u Hrvatskoj, zakomplicirala se, čini se, situacija u BiH
MORH je, podsjetimo, za tportal jasno poručio: 'Osoba koja posjeduje državljanstvo Republike Hrvatske, neovisno u kojoj državi se nalazi, vojni je obveznik.'
Pojasnili su pritom da će oni koji su hrvatsko državljanstvo stekli po roditeljima ili uz hrvatsko imaju i neko strano državljanstvo, vojnog roka biti oslobođeni samo ako su u drugoj državi odradili obvezni vojni rok ili civilnu službu.
'Temeljnog vojnog osposobljavanja, između ostalog, oslobađa se novak koji je stekao hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem ako je u državi čiji je bio državljanin regulirao obavezu vojnog osposobljavanja (u toj je državi, dakle, odslužio obavezu vojnog osposobljavanja) ili civilnu službu. Također, temeljnog vojnog osposobljavanja oslobađa se novak koji osim hrvatskog ima i strano državljanstvo, a regulirao je obavezu vojnog osposobljavanja (u toj državi, dakle, odslužio obavezu vojnog osposobljavanja) ili civilnu službu', naveli su iz MORH-a.
Problem nastaje za one državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo BiH i Hrvatske, a takvih je prema procjenama nekoliko stotina tisuća, navodi Klix.ba. Naime, prema zakonskim regulativama Bosne i Hercegovine, tamošnjim državljanima je zabranjeno služenje vojnog roka u drugim državama i ako posjeduju dvojno državljanstvo.
U Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine u članku 23. kojim se definira oduzimanje državljanstva, točka b navodi: 'Državljanstvo BiH može biti oduzeto u sljedećim slučajevima: kada državljanin Bosne i Hercegovine vrši dobrovoljnu službu u stranim vojnim snagama unatoč pravne zabrane takve službe'.
Prema Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine, u članku 51. se navodi: 'Državljanima Bosne i Hercegovine čije je prebivalište na području Bosne i Hercegovine, uključujući i one s dvojnim državljanstvom, zabranjeno je služiti vojni rok i obučavati se u svojstvu regruta u oružanim snagama drugih država'.
Dakle, državljani Bosne i Hercegovine i Hrvatske čije je prebivalište u BiH će ukoliko se prijave služiti vojsku u Hrvatskoj kršiti zakone BiH, navodi Klix.ba.