Jedan od kreatora ChatGPT-ja Zack Kass rakrinkava AI mitove: 'Ove poslove neće nikad zamijeniti'

Stručnjak za umjetnu inteligenciju, AI futurist, konzultant i bivši voditelj Go-To-Marketa u OpenAI-ju - to su samo neke od titula Zacka Kassa, jednog od vodećih globalnih stručnjaka za umjetnu inteligenciju (AI). Proveo je 14 godina u tvrtkama kao što su Figure Eight, Lilt i OpenAI, a u potonjoj je strateški osmišljavao jednu od najvećih inovacija posljednjih desetljeća - ChatGPT. Danas razvija AI strategije najvećih kompanija, poput Coca-Cole, Boeinga, ali i centra moći SAD-a, Bijele kuće, te se u globalnoj tehnološkoj zajednici smatra jednim od najupućenijih ljudi u razvoj umjetne inteligencije.

Razgovarali smo, među ostalim, o korištenju AI-ja za razvoj gospodarstva i društva u cjelini, ali istovremeno i o pitanju - profita. Kass tumači da su ljudi skloni povezivanju motiva zarade s negativnim vanjskim čimbenicima, no kako ističe - to nije tako jednostavno. Pritom se najprije osvrnuo na AGI, odnosno opću umjetnu inteligenciju, sljedeći korak u napretku AI-ja koji bi čovječanstvo gurnuo naprijed.

'To će zahtijevati ogromnu količinu računalne snage i energije. I jedno i drugo je skupo. Put do AGI-ja stoga zahtijeva ogromna kapitalna ulaganja. Lako je reći: 'Zašto onda države to ne izgrade?' No većina zapadnih vlada nije pokušala ostvariti ovako zastrašujući projekt još od projekta Manhattan (prvo nuklearno oružje, op.a.) ili projekta Apollo (prva međunarodna svemirska misija s posadom, op.a.). Državne agencije jednostavno ne privlače talente niti potiču domišljatost koja će biti potrebna za ovaj pothvat.

Uz to, također mislim da države koje proizvode AGI postavljaju različita, ali jednako složena pitanja o poticajima. Najveći izazov danas je osigurati to da razvoj umjetne inteligencije bude usklađen s etičkim standardima i društvenim vrijednostima. To zahtijeva zajednički napor vlada, industrije i akademske zajednice kako bi se uspostavile snažne smjernice za usklađivanje koje proizvođači ove tehnologije moraju slijediti. Tako se svi složimo s time kako izgleda 'dobra umjetna inteligencija' i kažnjavamo/oporezujemo one koji naprave ili koriste nešto što nije u skladu sa standardima', napominje Kass.

'AI posramio Harvardov institut za rak'

Ranije je spomenuo snažan utjecaj AI-ja i u medicini te naveo nekoliko primjera, poput dijagnostičkih AI alata koje je razvio DeepMind za otkrivanje očnih bolesti, a koje poboljšavaju njihovu točnost i učinkovitost. Kass podsjeća i da AI danas analizira genetske podatke, čime utire put prilagođenim tretmanima.

'Ono što me najviše uzbuđuje je potencijal umjetne inteligencije u otkrivanju složenih bolesti putem naprednog prepoznavanja uzoraka – to bi moglo dovesti do otkrića u razumijevanju i liječenju stanja poput raka ili neurodegenerativnih bolesti.

Integracija umjetne inteligencije u daljinsko praćenje i telemedicinu, ubrzana pandemijom covida, još je jedno područje koje će se nastaviti širiti, nudeći pristupačniju i personaliziraniju zdravstvenu skrb. Samo u posljednja dva tjedna AI je pridonio otkriću prvog novog antibiotika u 60 godina te otkrio nedosljednosti u znanstvenim publikacijama, što je bila velika sramota za Harvard Dana-Farber Cancer Institute', kaže Kass.