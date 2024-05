Danas bi se mogla pojaviti ozbiljna geomagnetska oluja: 'Ovo je neobičan događaj'

U priopćenju za tisak u četvrtak, NOAA je rekla da je posljednji niz solarnih događaja započeo 8. svibnja, kada je veliki skup sunčevih pjega proizveo "nekoliko umjerenih do jakih solarnih baklji". Solarne baklje su eksplozije radijacije za koje se zna da su najveći eksplozivni događaji Sunčevog sustava, prema NASA-i. Područje na kojem su se nedavne baklje dogodile je 16 puta veće od Zemljinog promjera, rekla je NOAA, i očekuje se veća solarna aktivnost.

G4 su drugi najjači oblik geomagnetskih oluja i poznato je da potencijalno uzrokuju rasprostranjene probleme s kontrolom napona, piše CBS news . Prema NOAA-i, oni također mogu uzrokovati da neki zaštitni sustavi "isključe ključna sredstva iz mreže", kao i probleme s orijentacijom svemirskih letjelica. Aurora borealis, inače poznata kao Sjeverna svjetlost, može se vidjeti na jugu sve do Alabame i u sjevernoj Kaliforniji.

Došlo je i do niza izbacivanja koronalne mase (CME). To su eksplozije plazme i magnetskih polja koja izlaze iz sunčeve korone, najudaljenijeg dijela sunčeve atmosfere. Čini se da je najmanje pet CME masa usmjereno prema Zemlji i mogle bi stići već u petak i zadržati se do nedjelje, rekla je agencija.

"Ovo je neobičan događaj", rekla je NOAA. "Geomagnetske oluje mogu utjecati na infrastrukturu u orbiti blizu Zemlje i na Zemljinoj površini, potencijalno ometajući komunikacije, električnu mrežu, navigaciju, radio i satelitske operacije", rekla je NOAA. "Centar za predviđanje svemirskog vremena obavijestio je operatere ovih sustava kako bi mogli poduzeti zaštitne mjere."

NOAA je rekla da je ovo prvi put da je izdano praćenje oluje za G4 od siječnja 2005. U prosjeku se dogodi 100 jakih geomagnetskih oluja u svakom solarnom ciklusu, ali do sada su zabilježene samo tri u posljednjem ciklusu koji počelo je u prosincu 2019. Posljednja se dogodila 23. ožujka. Posljednji put G5 ili ekstremna geomagnetska oluja bila je u listopadu 2003., kada je uzrokovala nestanak struje u Švedskoj i oštetila transformatore u Južnoj Africi.