Simulacija sukoba na – ploči? Ovako se američka vojska priprema za mogućnost rata s Kinom

Inspirirana stvarnim vojnim scenarijima, ova igra koristi se kao edukativni alat na Pomorskoj akademiji SAD-a i u drugim vojnim institucijama, uključujući one međunarodne. Temeljena je na simulaciji Fleet Marine Force, koju koristi američki marinski korpus, a razvio ju je Sebastian Bae, bivši marinac i ratni veteran koji je djelovao u Iraku dok je danas dizajner igara za američki think tank Center for Naval Analyses.

Littoral Commander je dostupna i široj javnosti po cijeni od oko 75 dolara. Spada u kategoriju tzv. ozbiljnih igara, onih koje se koriste za podučavanje složenih tema poput zdravstva, obrambene politike i diplomacije. No u njoj se ne radi o zabavi u klasičnom smislu – zamišljena je kao intelektualni laboratorij za razumijevanje sposobnosti, ograničenja i dinamike modernog ratovanja, piše Business Insider.