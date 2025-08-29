Sateliti sve više zagorčavaju život astronomima, a kompanijama je - svejedno

Broj satelita u nižoj orbiti je tijekom proteklih nekoliko godina dramatično porasla, a velik broj kompanija koje su ih lansirale ne slijede naputke koje je odredila međunarodna zajednica astronoma. Ovo predstavlja veliku prepreku budućem istraživanju svemira pomoću promatračnica za Zemlji
U Zemljinoj se orbiti trenutno nalazi više od 12.000 aktivnih satelita, a taj se broj gotovo udvostručio u manje od tri godine. Ovaj nagli rast satelitske industrije postao je ozbiljan problem za astronome jer svijetli sateliti ostavljaju tragove u snimkama teleskopa i narušavaju pogled na noćno nebo, piše Gizmodo.
Previše svjetla
Novo istraživanje, objavljeno na preprint serveru arXiv, otkriva da su satelitske konstelacije znatno svjetlije od granica koje preporučuju astronomi, a samo jedna tvrtka se pridržava tih smjernica. Uspoređujući izmjerenu svjetlinu satelita s granicama koje je postavio Međunarodni astronomski savez (IAU) preko svog Centra za zaštitu tamnog i tihog neba (CPS), znanstvenici su utvrdili da gotovo svi sateliti prelaze preporučenu svjetlinu od +7 magnitude.
Najsvjetliji su sateliti startupa AST SpaceMobile iz Teksasa. Njihova konstelacija BlueWalker doseže svjetlinu od čak +2 magnitude, što ih čini vidljivijima od većine objekata na noćnom nebu.
Pokušaji zaštite pogleda u svemir
Zbog sve jeftinijeg lansiranja, broj satelita u orbiti rapidno raste. IAU je zato 2022. osnovao CPS kako bi se smanjio negativan utjecaj satelita na astronomiju i promatranje zvjezdanog neba. Za satelite u orbiti ispod 550 kilometara predložen je maksimum od +7 magnitude za profesionalnu astronomiju i +6 magnitude za javno promatranje neba.
Najviše briga zadaje Starlink, konstelacija SpaceX-a koja već broji više od 8.000 satelita. Prvi modeli imali su svjetlinu od oko +3 magnitude, ali nakon modifikacija broj je smanjen na +5 do +6. Unatoč tim poboljšanjima, nova generacija Starlink Mini Gen 2 satelita koji orbitiraju na nižoj visini od 450 kilometara, pokazuje veću prosječnu svjetlinu jer su sateliti znatno veći.
Najgori prekršitelj? AST SpaceMobile
Najveći problem predstavljaju BlueWalker sateliti AST SpaceMobilea čija prosječna magnituda iznosi +3,3. Njihova antena prostire se na čak 64 kvadratna metra, što je najveća komunikacijska struktura ikada postavljena u niskoj Zemljinoj orbiti. Tvrtka planira izgraditi konstelaciju od 100 takvih satelita, što bi moglo dodatno ugroziti noćno nebo.
S druge strane, jedina tvrtka koja se drži preporuka je OneWeb iz Londona. Njihovih 652 satelita na visini od 1.200 kilometara imaju prosječnu svjetlinu od +7,85 magnitude, što zadovoljava prilagođene smjernice CPS-a.
Potreba za regulacijom
Iako IAU-ove smjernice zasad imaju samo preporučujući karakter, cilj centra je potaknuti vlade i državne institucije na donošenje zakonskih regulacija. Međutim, pozivi za regulaciju zasad su uglavnom ignorirani. Ako se ne uvedu čvršća pravila, kažu astronomi, postoji realna opasnost da zauvijek izgubimo čisti pogled na noćno nebo.