Sateliti sve više zagorčavaju život astronomima, a kompanijama je - svejedno

U Zemljinoj se orbiti trenutno nalazi više od 12.000 aktivnih satelita, a taj se broj gotovo udvostručio u manje od tri godine. Ovaj nagli rast satelitske industrije postao je ozbiljan problem za astronome jer svijetli sateliti ostavljaju tragove u snimkama teleskopa i narušavaju pogled na noćno nebo, piše Gizmodo.

Previše svjetla

Novo istraživanje, objavljeno na preprint serveru arXiv, otkriva da su satelitske konstelacije znatno svjetlije od granica koje preporučuju astronomi, a samo jedna tvrtka se pridržava tih smjernica. Uspoređujući izmjerenu svjetlinu satelita s granicama koje je postavio Međunarodni astronomski savez (IAU) preko svog Centra za zaštitu tamnog i tihog neba (CPS), znanstvenici su utvrdili da gotovo svi sateliti prelaze preporučenu svjetlinu od +7 magnitude.

Najsvjetliji su sateliti startupa AST SpaceMobile iz Teksasa. Njihova konstelacija BlueWalker doseže svjetlinu od čak +2 magnitude, što ih čini vidljivijima od većine objekata na noćnom nebu.