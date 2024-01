Samsung predstavio mobilne novitete: Stigli su Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra - Vodeći model za Samsung u 2024.

Ugledajući se na Google, Samsung je pripremio novu funkciju sličnu Magic Editoru na svoje nadolazeće vodeće modele. Ona će korisnicima omogućiti pomicanje objekata i brisanje neželjenih objekata sa slike. Također je moguće usporavati prethodno snimljene videe uz pomoć AI-ja. Samsung je već otkrio da će serija S24 koristiti AI za prevođenje telefonskih poziva u stvarnom vremenu, a sve će to postizati uz pomoć povezivanja na internet i posredstvom Samsung računa.

Ostale značajke koje pokreće AI koje stižu na najbolje Samsungove telefone 2024. uključuju generativne AI pozadine i opcije automatskog formatiranja u Samsung Notesima.

Galaxy S24 donosi i Circle to Search 8. Dugim pritiskom na početni gumb možete kružiti, označavati, bilježiti ili dodirivati bilo što na zaslonu uređaja Galaxy S24 kako biste vidjeli korisne rezultate pretraživanja. Ako vidite, na primjer, znamenitost u pozadini objave vašeg prijatelja na društvenim mrežama ili zabavnu činjenicu na YouTube Shorts, možete saznati više bez napuštanja aplikacije.

OneUI 6.1 - nov softver za sve Samsung uređaje

Samsung Galaxy S24 će doći s novim OS-om, One UI 6.1. Sljedeća verzija Samsungovog Android skina trebala bi se temeljiti na One UI 6 i sadržavati brojne nove značajke i poboljšanja. Sve gore spomenute značajke pokretane umjetnom inteligencijom su, naravno, ključni element softvera One UI 6.1, no tu je i niz drugih poboljšanja. Jedno od njih uključuje najnovije značajke za brži gejming i ray tracing. Softver prvo dolazi na Galaxy S24, a s vremenom će 'sletjeti' i na Galaxy S23 i druge premijske Samsung smartfone.