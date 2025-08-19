SAD spašavaju Intel: Hoće li država preuzeti udjel u kompaniji?

"Govorio sam da bi prihodi od carina ove godine mogli iznositi 300 milijardi dolara. Morat ću tu brojku znatno naviše revidirati", rekao je Bessent u intervjuu za CNBC.

Ministar financija odbio je, međutim, iznijeti konkretne nove prognoze prihoda, ali je kazao da su on i predsjednik Donald Trump "izrazito usredotočeni" na otplatu duga.

Carinski prihodi koristili bi se i za smanjenje proračunskog manjka mjerenog udjelom u bruto domaćem proizvodu (BDP), dodao je.

Ulaganje u Intel

Ministar financija u utorak je kazao kako bi svako ulaganje u posrnulog američkog proizvođača čipova Intel bilo usmjereno na pomoć toj tvrtki da se stabilizira, no da vlada neće prisiljavati američke tvrtke da kupuju Intelove čipove.