Sa CircuitMessom u svemir: Mladi hrvatski inovator ima novi sjajan proizvod

Ovo je prvi put da CircuitMess na ovaj način surađuje s drugom tvrtkom u kreiranju novog proizvoda, no odabir američkog Geek Cluba je, kaže Gajšak, bio logičan. Radi se o tvrtki koja također proizvodi 'uradi-sam' STEM proizvode, no s naglaskom na istraživanje svemira.

'Perseverance Space Rover je naš najambiciozniji projekt do sada. Proučili smo tisuće službenih dokumenata i nacrta kako bismo dizajnirali ekstra detaljnu repliku najpoznatijeg NASA-inog svemirskog rovera te povezali naš dizajn sa CircuitMessovom tehnologijom', otkrio je Nicolas.

'U Geek Clubu već nekoliko godina razvijamo proizvode koji uveseljavaju geekove diljem svijeta. Do sada smo prodali desetke tisuća proizvoda u skoro sve države svijeta, a prošle godine smo izbacili naš najpopularniji proizvod do sada - najdetaljniju komercijalnu repliku International Space Stationa na svijetu', kaže Nicolas Deladerrière, suosnivač Geek Cluba.

'Od djetinjstva sam sanjao da postanem astronaut. Oduvijek me zanimalo sve vezano za istraživanje svemira i zato sam posebno sretan najnovijim proizvodom', otkriva Gajšak, dodajući kako je veoma sretan što CircuitMess napokon surađuje s drugim sličnim startupima poput Geek Cluba.

Do sada su na tržište plasirali MAKERbuino - uradi-sam igraću konzolu, MAKERphone - uradi sam mobilni telefon, te STEM Box - preplatu za učenje STEM vještina. Njihov zadnji veliki STEM projekt bio je Batmobile s licencom Warner Brosa, a sad je došao red i na NASA-u.

Drago mi je što smo se mogli udružiti s Geek Clubom i napraviti naš najnapredniji proizvod do sada. Njihova vizija se izvrsno preklapa s našom - obje tvrtke žele uveseliti djecu i odrasle te ponešto naučiti o tehnologijama budućnosti', poručio je Gajšak.

'Smatram da se startupi ne natječu jedni protiv drugih; mi se svi natječemo protiv svijeta koji postaje sve kompleksnije mjesto za proizvodnju i isporuku proizvoda bilo koje vrste. Zamke vrebaju na svakom koraku - od pronalaska poluvodiča do zapošljavanje pravih ljudi i na kraju logistike i isporuke prodanih proizvoda.

CircuitMess je do sad osmislio brojne edukacijske proizvode koji potiču djecu i ostale da stvaraju i usvajaju STEM vještine na zabavan način. 'Nastojimo napraviti najzanimljivije i najzabavnije STEM igračke na svijetu. Jednog dana, CircuitMess će postati LEGO za STEM edukaciju ', kaže Gajšak.

Posljednjih godina, CircuitMess je osvojio brojne nagrade. Neke od njih uključuju WSA European Young Innovators Award 2021, CEE Tech Rocketship Award sponzoriranu od strane Odjela međunarodne trgovine Ujedinjenog Kraljevstva 2022 te Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Award za najbrže rastuće startupe u CEE regiji.

Ove godine, CircuitMess je dobio jednu od najvećih nagrada do sad - The Powerfully Playful Award Winner na New York Toy Fairu - nagradu za najinovativnijeg malog proizvođača igračaka na najvećem sajmu igračaka u Sjevernoj Americi.