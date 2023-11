Tri psihijatrice progovaraju o teškom razdoblju o kojem mnoge majke šute

Nedostatak takvog usmjerenog programa unutar hrvatskog zdravstvenog sustava prije svega, kaže nam Dvojković. 'Željeli smo ženama olakšati ovaj specifični životni period i potaknuti što veći dio žena koje imaju određenih psihičkih tegoba da potraže pomoć koja im je potrebna, svjesni činjenice da se nažalost brojne žene s teškim osjećajima pokušavaju boriti same', ističe naša sugovornica.

To ne može niti zdrava majka, a kamoli ona koja boluje od postporođajne depresije. Upravo zbog tih velikih očekivanja društva od majke, one se u tom razdoblju još teže odlučuju potražiti pomoć , smatrajući da će priznanjem da im je loše i teško ispasti nesposobne i neadekvatne za tu ulogu. Njezini bližnji trebaju razumjeti da ona nije kriva za takve osjećaje, da si ne može pomoći sama, već da joj je potrebna njihova potpora i pomoć stručnjaka. Upravo zato potrebna je motivacija za traženjem pomoći - motivacija obitelji, liječnika obiteljske medicine, ginekologa, cijelog društva.'

'I dalje apsolutno prevladava idealizacija majčinstva. Većinom se o majčinstvu u javnosti govori kao o jednom predivnom, sretnom, ispunjujućem razdoblju. O onim težim stranama i o pratećim negativnim emocijama govori se malo, a one su jednako tako prisutne. I dalje općenito, nažalost, postoji stigma vezana uz psihičke bolesti, a vrlo je važno da se protiv nje borimo jer ona negativno utječe na traženje pomoći i proces liječenja. Često se događa da su očekivanja od majki velika, majka nema pravo na loše osjećanje, na umor, slabost, jer 'ona može sve'.

Dvojković nam je potanko objasnila razliku između postporođajne depresije i postporođajne anksioznosti . Napominje pritom da se klinička slika depresije razlikuje od osobe do osobe.

'Depresiju je apsolutno potrebno liječiti, a ne smatrati da će to stanje proći samo od sebe. Liječenje treba započeti čim prije jer je ono uspješnije što se ranije počne s intervencijama. Neliječeno stanje može dovesti do daljnjeg intenziviranja simptoma, prolongiranja trajanja bolesti i narušavanja svakodnevnog funkcioniranja, što uključuje i brigu majke o sebi, ali i o djetetu.'

'Okolina ne smije osuđivati i prozivati ženu'

Na pitanje jesu li rizični(j)e one skupine žene koje su i ranije tijekom života bile sklone depresiji i anksioznosti, psihijatrica potvrđuje da su one pod pojačanim rizikom od razvoja postporođajnih psihičkih tegoba, no napominje da se te tegobe mogu javiti kod bilo koje žene. 'Postoji više faktora rizika koje povećavaju mogućnost da se takve tegobe jave, a prethodno liječenje samo je jedan od njih', tumači psihijatrica.

Pojašnjava nam i da se simptomi mogu javiti bilo kada unutar prve godine nakon rođenja djeteta. 'Potrebno je svakako potražiti pomoć, a značajnu ulogu u tome ima i okolina žene koja je nikako ne smije osuđivati, prozivati, umanjivati njezine tegobe ili govoriti kako joj pomoć ne treba već da ona to može riješiti sama. Potrebno joj je pružiti podršku, razumijevanje i potaknuti je da čim prije potraži pomoć', naglašava psihijatrica.

Na pitanje mogu li i očevi oboljeti od postporođajne depresije, Dvojković nam objašnjava da je - iako puno rjeđe nego kod žena - opisana i postporođajna depresija kod očeva. I kod njih, kaže liječnica, postoje određeni rizični faktori koji mogu doprinijeti većoj mogućnosti pojave ovih tegoba. 'Između ostalog, i kod njih je potrebna adaptacija na novu životnu ulogu, osjećaj veće odgovornosti, promjenu dinamike unutar obitelji, odnosno u partnerskom odnosu', navodi.