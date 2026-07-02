U kojoj dobi doista postajemo odrasli? Znanost kaže – kasnije nego što mislite

Kada možemo prestati kriviti svoj mozak u razvoju za pogreške i nezrelost, suočiti se s odraslom dobi? Odgovor je kasnije nego što mislite

Kada ste zaista postali odrasli? Možda je to bio dan kada ste napunili 18 godina, otišli od kuće ili shvatili kako nitko drugi neće zakazati pregled kod zubara za vas. Pravno gledano, odrasla dob dolazi po rasporedu, obično u dobi od 18 ili 21 godine u većini država. Nakon što dosegnete taj čarobni broj, možete sami donositi medicinske odluke, glasati ili se vjenčati. No, neurološki gledano, nije tako jednostavno. Ne postoji točan trenutak kada mozak prelazi iz djetinjstva u odraslo stanje.

Stvarnost je puno neurednija Neke mreže postižu status odraslih u ranim tinejdžerskim godinama, dok druge nastavljaju sazrijevati tijekom naših 20-ih i kasnije. Dakle, kada možemo prestati kriviti svoj mozak u razvoju za pogreške i nezrelost, suočiti se s odraslom dobi? Odgovor je kasnije nego što mislite. Do prije otprilike deset godina, neuroznanstvenici su se slagali kako se mozak u potpunosti razvija do 25. godine. Ali, ta brojka nikada nije bila vezana uz određeni biološki prag. Umjesto toga, čini se kako je ideja proizašla iz nekoliko utjecajnih studija s početka 21. stoljeća, koje su pratile razvoj mozga samo do otprilike 20. godine. Budući su se istraživanja tu zaustavila, 25. godina je postala razumna procjena koja je uzimala u obzir potencijalne varijacije u razvoju. Od tada, sve više istraživača pokušava se usredotočiti na točniji broj promatrajući razvoj u specifičnim moždanim strukturama, kao i ponašanja povezana sa zrelošću. Jedno mjesto za početak je siva tvar - tkivo prepuno neurona i sinapsi, gdje se odvija većina obrade. Christian Tamnes, neuroznanstvenik sa Sveučilišta u Oslu u Norveškoj, i njegovi kolege objavili su 2017. godine utjecajnu studiju koja je pokazala kako debljina sive tvari općenito opada tijekom tinejdžerskih godina prije nego što se stabilizira u dvadesetima. To nije razlog za uzbunu. U djetinjstvu mozak ima prekomjerne neuronske veze, što ga čini spletom mogućnosti. Tijekom adolescencije ih uklanja, tako da mreže postaju učinkovitije. Zamislite to kao zamjenu hrpe sporednih cesta pojednostavljenim autocestama. Ipak, siva tvar se ne razvija jednoliko u mozgu, što znači kako i dalje ne postoji jedna prekretnica za zrelost. Nisu svi u istoj putanji - vaš socioekonomski status, kultura i vršnjaci također oblikuju razvoj mozga. Na primjer, doživljavanje teškoća ili stresa u adolescenciji može ubrzati stanjivanje sive tvari, kao i odrastanje u kućanstvu s niskim prihodima.

Mogući drugi pristupi Možda, dakle, pravo pitanje nije kada mozak počinje izgledati kao mozak odrasle osobe, već kada se tako ponaša. Možda bismo odraslu dob trebali definirati izvršnom funkcijom - sposobnošću donošenja racionalnih odluka, suzbijanja neprimjerenog ili rizičnog ponašanja i planiranja budućnosti. Kako bi istražili ovu ideju, istraživači su analizirali izvršnu funkciju u četiri velika skupa podataka, objedinjujući podatke više od 10 tisuća ljudi u dobi između osam i 35 godina. Pokazali su kako izvršna funkcija prolazi kroz brzi nagli razvoj oko 10. do 15. godine, nakon čega slijede manje, ali značajne promjene između 15. i 17. godine, prije nego što se konačno stabilizira između 18. i 20. godine. Prema ovoj mjeri, odrasla dob dolazi oko 20. godine. Drugi kandidat za određivanje odrasle dobi je temeljna socijalna kognicija moždanih mreža - mentalni procesi koji nam omogućuju interakciju s drugima. Ni ovdje ne postoji jedinstveni raspored. Philip Jackson sa Sveučilišta Laval u Kanadi i njegovi kolege pratili su 2017. ljude u dobi između 12 i 30 godina i otkrili kako različiti aspekti socijalne funkcije sazrijevaju u različitim dobima. Neki su ugrađeni u neuronsku arhitekturu u ranoj adolescenciji, poput sposobnosti zaključivanja o namjerama i željama drugih, poznate kao društveno znanje i vještine mentalizacije. U međuvremenu, sposobnost adolescenata za pokazivanje empatije nastavila se razvijati i nakon 18. godine. Šira slika Kako bi dobili širu sliku, Alexa Mousley, razvojna neuroznanstvenica sa Sveučilišta u Cambridgeu, i njezini kolege nedavno su mapirali razvoj mozga tijekom cijelog ljudskog životnog vijeka, analizirajući snimke mozga od novorođenčadi pa sve do 90-godišnjaka. Studija, objavljena prošle godine, usredotočila se na dijelove bijele tvari, projekcije koje povezuju moždane stanice jednu s drugom, omogućujući različitim regijama komunikaciju. Otkrili su kako ti dijelovi prolaze kroz četiri velike promjene u maršu prema zrelosti, oko 9., 32., 66. i 83. godine. Razdoblje između 9. i 32. godine čini se posebno važnim za definiranje odrasle dobi. Tijekom djetinjstva i adolescencije, mozak se čini relativno segmentiranim, s nakupinama regija koje prvenstveno međusobno komuniciraju. Kako se razvoj mozga nastavlja, te granice postaju manje definirane, a komunikacija u mozgu postaje sve integriranija. Poznata kao globalna učinkovitost, ova mjera doseže vrhunac oko 29. godine. Zasebna studija u svibnju došla je do sličnog zaključka.