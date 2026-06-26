Pogledajte najveću i najdetaljniju fotografiju središta Mliječne staze ikad snimljenu

Impresivan pogled prema središtu naše galaksije snimljen je pomoću svemirskog teleskopa Euclid. Na njoj se nalazi 60 milijuna zvijezda i 50 poznatih sustava koji sadrže egzoplanete

Svemirski teleskop Euclid Europske svemirske agencije (ESA) je tijekom 26 sati promatranja uspio uloviti najveću i najdetaljniju fotografiju središnjeg dijela Mliječne staze. Fotografija je snimljna u vidljivom dijelu spektra, a na njoj se nalazi oko 60 milijuna zvijezda. Znanstvenici vjeruju da će podaci pomoći pri vječitoj potrazi za novim egzoplanetima, ovaj put u samom središtu naše galaksije. Iako je Euclid primarno razvijen za istraživanje tamne energije i ubrzanog širenja svemira promatranjem udaljenih galaksija, njegova osjetljivost omogućuje razlučivanje pojedinačnih zvijezda čak i u iznimno gusto naseljenom galaktičkom središtu. To je područje u kojem mnogi drugi teleskopi imaju poteškoća zbog velikog broja zvijezda koje se međusobno preklapaju, piše Space.

Promatranje je provedeno kako bi se podržala potraga za egzoplanetima metodom tzv. gravitacijskih mikroleća. Ta pojava nastaje kada zvijezda ili drugi masivni objekt prolaskom ispred udaljenijeg izvora svjetlosti privremeno zakrivi prostor-vrijeme i pojača svjetlost pozadinske zvijezde. Ako objekt koji djeluje kao leća ima planet, on uzrokuje dodatnu, vrlo malu promjenu u svjetlosnom signalu, što astronomima omogućuje njegovo otkrivanje. Prema voditelju istraživanja Jean-Philippeu Beaulieuu s Instituta za astrofiziku u Parizu, upravo su područja u blizini središta Mliječne staze najpogodnija za ovakva promatranja zbog iznimno velike gustoće zvijezda. Tijekom posljednja dva desetljeća metodom mikrolećenja otkriveno je gotovo 300 egzoplaneta, uglavnom pomoću zemaljskih teleskopa. Nova Euclidova snimka obuhvaća 51 poznatih planetarnih sustava, a istraživači očekuju da će također poslužiti kao referentni skup podataka za otkrivanje brojnih novih planeta.