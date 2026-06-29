ZNANOST I SVEMIR

NASA ulaže 30 milijuna dolara u spašavanje 22 godine starog svemirskog teleskopa

Damir Rukavina

29.06.2026 u 10:44

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA/Scott Wiessinger
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Svemirski teleskop Swift ima jedinstvenu funkciju koja, prema NASA-i, u cijelosti opravdava rizičnu misiju ispravljanja njegove orbite

NASA će pokušati spasiti gotovo 22 godine star svemirski teleskop Swift misijom vrijednom 30 milijuna američkih dolara. Cilj misije je produljiti rad jednog od najvažnijih opservatorija za proučavanje svemirskih eksplozije visoke energije.

Misija nazvana Swift Boost trebala bi biti lansirana 30. lipnja s ciljem podizanja orbite svemirskog teleskopa koji za takvu operaciju nikad nije bio projektiran.

Swift je, piše Space, lansiran 2004. godine kao dvogodišnja znanstvena misija, no zahvaljujući uspješnom radu ostao je operativan više od dva desetljeća. Danas se suočava s neočekivano brzim gubitkom visine zbog povećanog atmosferskog otpora u gornjim slojevima Zemljine atmosfere, koji je pojačan intenzivnijom Sunčevom aktivnošću.

Bez intervencije teleskop bi do kraja godine mogao ući u fazu nekontroliranog spuštanja te na kraju izgorjeti u atmosferi.

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Jedinstvena uloga u astronomiji

Iako su svemirski teleskopi poput Hubblea i Jamesa Webba znatno moćniji kada je riječ o kvaliteti snimaka, Swift ima sposobnost koju nijedan drugi orbitalni opservatorij nema u istoj mjeri, a to je praćenje novonastalih gama-bljeskova. Riječ je o najenergičnijim eksplozijama u svemiru koje često traju tek nekoliko sekundi. Upravo je brzina reakcije ključna za njihovo proučavanje jer mnogi signali nestaju gotovo odmah nakon nastanka.

Tijekom više od 20 godina rada Swift je pomogao potvrditi da se teški kemijski elementi poput zlata i platine stvaraju tijekom sudara neutronskih zvijezda i drugih ekstremnih kozmičkih događaja. Godine 2022. zabilježio je i dosad najsnažniji poznati gama-bljesak, kojem su astronomi dali nadimak BOAT ('Brightest Of All Time').

Spašavanje kakvo još nije izvedeno

Za misiju je NASA odabrala američku tvrtku Katalyst Space, koja je razvoj letjelice Link dovršila u manje od godinu dana. To je neuobičajeno kratak rok za svemirski projekt ove složenosti.

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Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Katalyst Space

Link je autonomna servisna letjelica veličine većeg hladnjaka, opremljena ionskim motorima, robotskim rukama i sustavima za preciznu navigaciju. Nakon lansiranja provest će nekoliko tjedana u testiranju prije nego što pokuša sustići Swift, uhvatiti ga i tijekom nekoliko mjeseci postupno podići njegovu orbitu.

Ako misija uspije, teleskop bi mogao nastaviti znanstvena promatranja najmanje još pet godina.

Veliki rizik uz ograničen gubitak

Misija nosi značajan tehnički rizik. Swift nije konstruiran za pristajanje servisnih letjelica niti za orbitalno održavanje, što dodatno otežava cijeli pothvat. S druge strane, NASA procjenjuje da je potencijalni gubitak relativno malen. U slučaju neuspjeha teleskop bi ionako ušao u atmosferu i završio svoju misiju tijekom sljedećih mjeseci.

Za Katalyst Space uspješna misija predstavljala bi važnu demonstraciju tehnologije koja bi u budućnosti mogla omogućiti servisiranje i produljenje životnog vijeka drugih satelita i svemirskih letjelica u orbiti.

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