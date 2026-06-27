Opsežna studija pokazala kako ekrani utječu na bebe: 'Odgovornost ne smije biti samo na roditeljima'

Nakon što je u Britaniji izašla opsežna studija o utjecaju ekrana na bebe, otvorila se rasprava o štetnim posljedicama njegova korištenja. Rad istraživača sa sveučilišta, naime, sugerira to da korištenje ekrana može povećati rizik od širokog spektra teškoća, stoga ih je bolje izbjegavati

Često u razgovoru čujemo da su današnja djeca rođena s mobitelima u ruci. O negativnim stranama prekomjernog izlaganja ekranima uglavnom se govori u kontekstu školaraca i mladih, no istraživači upozoravaju da o raspravi o ekranima ne smijemo zaboraviti na bebe. Oni su postali dio svakodnevice i prije nego što dijete prohoda te pružaju trenutke mira roditeljima, no velika studija dokazuje da bi mobiteli trebali biti podalje od djece mlađe od dvije godine. Proveli su ga istraživači s četiriju britanskih sveučilišta.

Iako nisu ustvrdili izravnu uzročnu posljedičnu vezu između okrena i specifičnih razvojnih poremećaja, Guardian piše da korištenje ekrana može povećati rizik od širokog spektra teškoća, a istraživači pozivaju na hitna dodatna istraživanja o utjecaju tehnologija na bebe. Rafe Clayton, viši predavač medija i komunikacija na Sveučilištu u Leedsu i suvoditelj istraživanja, rekao je da roditelji nenamjerno uče djecu i bebe razvijati nezdrave navike i odnos prema digitalnim uređajima.

'Nešto se mora promijeniti', dodao je, a prenosi Guardian, jer su i roditelji često nesvjesni koliko oni vremena provode na ekranu. Tvrde da je riječ o dosad najopsežnijem pregledu istraživanja o toj temi kojim se dokazuje da bebe tako imaju manje prilika za povezivanje s roditeljima, manje vremena za igru te da im se govor slabije razvija. Navodi se i da korištenje ekrana u toj dobi može dovesti do prekomjerne stimulacije i teškoća sa spavanjem te imati posljedice za zdravlje očiju. Osim toga, mobiteli od najranije dobi povećavaju rizik od pretilosti u djetinjstvu. Uz to, postoji zabrinutost da će se dojenčad, umjesto na roditelje, za utjehu i smirivanje oslanjati na ekrane. Čija je to odgovornost? Studija zato naglašava da djeca mlađa od dvije godine ne bi trebala biti pred ekranom. Pasivna izloženost je u današnjem društvu teško izbjeći, pa dodatno namjerno korištenje samo povećava rizik bez stvarne koristi, zaključuju istraživači. Trebalo bi se, tvrde, preispitati što uopće znači zajedničko gledanje te edukativno korištenje ekrana te da bi se britanske smjernice u ovom pogledu trebale postrožiti. Zbog svojih nalaza, istraživači pozivaju na uvođenje 'procjene rizika vezanog uz korištenje ekrana kod beba' kako bi se obiteljima pružila ciljanja podrška kada se pojave razvojne teškoće.

Carmen Clayton, profesorica obiteljskih i kulturnih dinamika na Sveučilištu Leeds Trinity i suvoditeljica istraživanja, rekla je da Vlada mora pronaći bolje načine za komunikaciju s obiteljima o problematičnom korištenju ekrana, uz razumijevanje straha od osude koji mnogi roditelji osjećaju, a Andrea Leadsom, bivša ministrica i osnivačica zaklade 1,001 Critical Days, izjavila je da je ovo upozorenje koje se ne smije ignorirati.